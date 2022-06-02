نستهدف تقليل الفجوة الغذائية.. أسامة ربيع يشكف تفاصيل إنتاج أسماك الدينيس والقاروص

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات أعمال الاستزراع السمكي بشركة قناة السويس، موضحًا أن "مخطط الاستزراع الخاص بنا يتضمن سمك الدينيس والقاروص والبلطي والجمبري وغيرها، ونستزرع الآن 107 أحواض، بإجمالي 294 حوضا".

وأضاف أسامة ربيع، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: "أعمال التطوير تتجاوز 25% الآن، وتتضمن كفاءة الأحواض وبدأنا الاستزراع بـ11 مليون زريعة جمبري، واستزرعنا 1.5 مليون زريعة دينيس بإجمالي 2.5 مليون سمكة والمستهدف هو إنتاج 350 طن من الدينيس والقاروص والبوري والجمبري منذ سبتمبر من هذا العام حتى فبراير المقبل".

وتابع: "نستهدف إنتاج 350 ألف طن أخرى من يوليو هذا العام حتى فبراير 2024، ونستهدف 1850 طن سمك خلال هذا العام والعام المقبل، وكل هذا السمك سيوجه إلى الإنتاج المحلي للحفاظ على الأسعار وتقليل الفجوة الغذائية".