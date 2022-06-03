أكدت التسريبات أن العلامة التجارية الصينية وان بلس OnePlus، تستعد لإطلاق هاتف أندرويد رائد للعام الجاري 2022، وقد ظهر أول هاتف فلاجشيب تحت عنوان OnePlus 10 Pro.

ووفقا لما ذكره موقع phonearena التقني، أوضح المسرب التقني ماكس جامبور، صاحب التسريبات الموثوقة التي تتعلق بأجهزة وان بلس، أن مصنعة الهواتف الصينية تعتزم الكشف عن أحدث هواتف 5G تحت اسم OnePlus 10T، وقال في تغريدة إن الهاتف الرائد التالي والوحيد لهذا العام من وان بلس سيدعم شبكات الجيل الخامس.

وان بلس تستعد لإطلاق هاتف أندرويد رائد لعام 2022

وأثار هذا التصريح من جامبور، دهشة العديد من المستخدمين حيث كان معظمهم يتوقعون إما إصدارًا آخر من OnePlus 10 Pro، أو إصدارا كبير الحجم على غرار إصدار OnePlus 10 Ultra، وستظهر التسريبات حول مواصفات الهاتف في الفترة القادمة ما إذا كانت تتوافق بالفعل مع OnePlus 10T 5G، أو مع هاتف آخر.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف OnePlus 10T بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، حيث ذكرت الشركة في وقت سابق أنها تعمل على هاتف ذكي بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية.

الجدير بالذكر أن آخر إصدارات شركة وان بلس هو هاتف OnePlus Nord 2T، وهو يعد من أحدث إصدارات هواتف الفئة المتوسطة، وهو أول هاتف مزود بمعالج Dimensity 1300 الجديد من ميدياتك.

ويمتاز هاتف وان بلس OnePlus Nord 2T، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.43 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وتأتي الشاشة محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

ويحزم هاتف وان بلس OnePlus Nord 2T، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وفقا لمعيار SUPERVOOC، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8+ 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويتوفر هاتف وان بلس OnePlus Nord 2T، مقابل سعر حوالي 399 يورو (أي ما يعادل 7700 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.