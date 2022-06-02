مدير الطب البيطري بالغربية: إسناد تطوير مجزر كفرالزيات المغلق لإحدى الشركات

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية اليوم، الخميس، أن مجزر مدينة كفرالزيات المغلق منذ عدة سنوات سيتم أعمال الترميم والتطوير به، وإسنادها لإحدى الشركات.

وكشف مدير الطب البيطري أن المجزر لم يتم البدء في أعمال تطويره طبقا لقرار الجهة المنفذة لأعمال التطوير، وذلك لما ورد إليها من نتائج تحليل عينه المنشات الخرسانية وعدم مطابقتها لشروط الأمان بها، وأيضا لشروط إنشاء المجازر الخاصة بالمواشي.

واستشهد مدير الطب البيطري بالغربية أنه تم تدبير مساحة مناسبة من الأرض بمعرفة مجلس مدينة كفر الزيات تتوافر بها كافه الشروط اللازمة، لإنشاء مجزر لذبح الحيوانات، بديلا عن مجزر كفرالزيات الحالي.

كما أوضح "أنور" أنه تم بالفعل معاينة قطعة الأرض المقترحة من قبل اللجنة المشكلة لإنشاء المجزر عليها.



وأضاف مدير المديرية، انتهت المعاينة من قبل مسئولي الشئون الصحية ، والبيئة ، الوحدة المحلية ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الري ، الطب البيطري ، الكهرباء، وأنهت اللجنة أعمالها علي أن يتم تقديم رأي صريح من هذه الجهات بمدي إمكانية إنشاء المجزر علي مساحة مستقطعة من هذه الأرض من عدمه، استنادا علي الشروط والقوانين المنظمة لذلك بكل جهه، وسوف يتم عرض رأي اللجنة نهائيا علي محافظ الغربية لاتخاذ القرار النهائي.