وصفة غير تقليدية.. طريقة عمل الأرز بالكاري

يعد الأرز من أساسيات الغذاء، وإذا كنتي تحاولين تقديم الأكلات بطرق مختلفة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل الأرز بالكاري.

المقادير :

- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع مدة 20 دقيقة)

- ماء ساخن : 2 كوب

- مرق دجاج : مكعب

- السمنة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- بودرة الكاري : ملعقة كبيرة

- كاجو : ربع كوب (محمص / للتزيين)

طريقة التحضير :

1. سخني السمنة والزيت في قدر غير لاصق على النار

2. أضيفي الأرز ومكعب مرق الدجاج والكاري وقلبي لمدة دقيقتين

3. ضيفي الماء واتركي القدر مكشوف ليغلي مدة دقيقتين

4. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز

5. ارفعي الأرز عن النار وقلبي بالشوكة بخفة

6. اسكبي الأرز في طبق التقديم ووزعي الكاجو المحمص على الوجه

7. قدميه ساخنا إلى جانب الدجاج أو اللحم أو حتى الخضار حسب الرغبة.