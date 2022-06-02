عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة غير تقليدية.. طريقة عمل الأرز بالكاري

صدى البلد

يعد الأرز من أساسيات الغذاء، وإذا كنتي تحاولين تقديم الأكلات بطرق مختلفة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل الأرز بالكاري.

 

المقادير :

- أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع مدة 20 دقيقة) 
- ماء ساخن : 2 كوب 
- مرق دجاج : مكعب 
- السمنة : ملعقة كبيرة 
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 
- بودرة الكاري : ملعقة كبيرة 
- كاجو : ربع كوب (محمص / للتزيين)

 

طريقة التحضير :

1. سخني السمنة والزيت في قدر غير لاصق على النار

2. أضيفي الأرز ومكعب مرق الدجاج والكاري وقلبي لمدة دقيقتين

3. ضيفي الماء واتركي القدر مكشوف ليغلي مدة دقيقتين

4. خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز

5. ارفعي الأرز عن النار وقلبي بالشوكة بخفة

6. اسكبي الأرز في طبق التقديم ووزعي الكاجو المحمص على الوجه

7. قدميه ساخنا إلى جانب الدجاج أو اللحم أو حتى الخضار حسب الرغبة.

طريقة عمل الأرز بالكاري أرز الأرز بالكاري الارز بودرة الكاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. ترقبوها الان

بعد التراجع الكبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم 2-6-2022

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا والقنوات الناقلة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس.. فيديو

مفاجأة.. فيفا يهدد الأهلي بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

شوبير بعد أزمة الأهلي والوداد: كاف يدرس العودة للنظام القديم بنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

التكلفة 94 ألف جنيه.. الداخلية تعلن الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة..فيديو

بعد استشهادها على يد الاحتلال.. من هي الصحفية الفلسطينية غفران وراسنة "فيديوجراف"

سائق مكلارين: علينا إعادة النظر في الإستراتيجيات التي اتبعناها بجائزة موناكو الكبرى

الكشف عن مواصفات هاتف المهام الشاقة من سامسونج Galaxy XCover Pro 2

روسيا: الاتحاد الأوروبي يدفع أوكرانيا إلى حافة الهاوية

لدعم القمح.. رويترز: 600 مليون دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى للهيئات والإدارات بالقوات المسلحة عمرو -7

شيرين سيف النصر تقرأ عدة أعمال فنية لاختيار الأنسب للعودة للتمثيل

بعد اللبن.. هل زادت أسعار السلع التموينية الأخرى ؟

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

فيديو

خالد عليش بعد الحكم برؤية طفلته: هل يريح الأم وأصحابها إني ماشوفش البنت "فيديوجراف"

كيفية ترشيد الاستهلاك في الكهرباء ..فيديو

الإنسانية أولا.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية منكوبة.. فيديوجراف

مخطط شيطاني من عروس أبو النمرس للتخلص من زوجها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ