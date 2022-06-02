روسيا: الولايات المتحدة أعلنت الحرب بالوكالة على موسكو

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن الولايات المتحدة، ردا على العملية العسكرية الروسية، أعلنت "حربا بالوكالة” علي موسكو، حيث زودت أوكرانيا بالأسلحة، حتى تقاتل كييف حتى آخر أوكرانيا.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال ميدفيديف: “ردًا على عمليتنا العسكرية الخاصة، أعلنت لنا دول الناتو، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ما يسمى بالحرب بالوكالة، والتي تتمثل في إمداد أوكرانيا بكمية هائلة من الأسلحة”.

وأضاف: “يحاولون بكل طريقة ممكنة الحفاظ على التصعيد العسكري هناك، من أجل أن تقاتل أوكرانيا، كما يقولون، حتى النهاية، وكما يقولون الآن، حتى آخر أوكراني”.

وأشار إلي أن مصالح الولايات المتحدة أو أوروبا في هذه الحالة لا تتأثر.

وقال ميدفيديف: "لقد غادر بالفعل ستة ملايين شخص أوكرانيا، والآن تتحمل هذه الدول جزءًا كبيرًا من المسؤولية عما حدث".