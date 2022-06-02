عيد عبدالملك: محمد صلاح لم يكن يرغب في استقبال حافل بمطار القاهرة.. فيديو

أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن نجمنا المصري محمد صلاح لم يكن يرغب في استقباله بشكل رسمي بمطار القاهرة الدولي، وفقًا لما وصله.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ما علمته أن محمد صلاح لم يكن يرغب في استقال حافل مثلما حدث مع سون في كوريا الجنوبية، وتصريحاته الأخيرة تؤكد بأنه مركز على الموسم المقبل، ويرغب في تحقيق إنجازات جديدة.

وعن تألق ميسي مع منتخب الأرجنتين أمام عبد الملك، يرى عبد الملك أن نجم التانجو هو الأفضل في تاريخ كرة القدم، مشددًا أنه مدريدي لكنه يعترف بأن ميسي الأفضل في العالم.

وأتم عبد الملك، لا أحد يستطيع تقييم ميسي في كرة القدم.