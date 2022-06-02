عماد الدين حسين: نحترم المعارضة الوطنية والإخوان لا وجود لهم في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني جاءت في وقتها، وأن البدء في الحور الوطني مهم جدا ومصر لا تقبل أى ضغوط، أنه يتمنى أن يستغل الجميع دعوة الحوار الوطني بشكل جاد.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال لقاء له لبرنامج "كلمة السر"،عبر فضائية "صدى البلد، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أن المجتمع الدولي يعاني من أزمة اقتصادية كبرى بسبب تداعيات كورونا، إضافة إلى التداعيات الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار عماد الدين حسين إلى ان هناك معارضة وطنية نحترمها ونقدرها مؤكداً أن الاخوان ليس لهم تواجد في الحوار الوطني.