جينيسيس إكس سبيديوم تظهر لأول مرة في أوروبا خلال معرض جودوود.. صور

ستعرض Genesis مفهوم X Speedium Coupé EV المذهل في مهرجان Goodwood للسرعة الشهر المقبل، مما يعطي أدلة على الشكل الذي ستبدو عليه السيارات الكهربائية المستقبلية من العلامة التجارية الكورية الفاخرة.

جينيسيس إكس سبيديوم تظهر لأول مرة في أوروبا في معرض جودوود

يوصف Genesis X Speedium Coupé بأنه تصميم "حر" على أساس مفهوم X للعام الماضي ، بقيادة كبير المسؤولين الإبداعيين Luc Donckerwolke ، لإظهار تطور لغة تصميم الأناقة الرياضية للعلامة التجارية.

جينيسيس إكس سبيديوم تظهر لأول مرة في أوروبا في معرض جودوود

سيتم عرضه جنبًا إلى جنب مع Genesis Electrified GV70 SUV الكهربائية بالكامل ، كما سيظهر لأول مرة في أوروبا في حدث West Sussex، قبل إطلاقه في السوق خلال الأشهر المقبلة، مع محرك بقوة تصل إلى 482 حصانًا ونطاق يزيد عن 310 ميلاً ، تدعي الشركة الكورية أن النسخة الكهربائية بالكامل من جينيسيس GV70 ستضع "معيارًا جديدًا للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة".

جينيسيس إكس سبيديوم تظهر لأول مرة في أوروبا في معرض جودوود

يأخذ مفهوم Speedium اسمه من مضمار السباق الكوري، والذي تقول جينيسيس إنه يعزز التزامها بـ "القيمة العاطفية للقيادة" لأنها تزيد من قوة تشكيلتها.

يتم الاحتفاظ بالصورة الظلية المنخفضة لقاعدة العجلات الطويلة، ولكن التفاصيل هي التي تميز هذا المفهوم الجديد بشكل واضح من سيارات الإنتاج السابقة وجينيسيس الحالية.

جينيسيس إكس سبيديوم تظهر لأول مرة في أوروبا في معرض جودوود

في المقدمة ، يوجد شريط إضاءة مزدوج ملفوف مميز تم تشكيله للإشارة إلى الشبكة الكبيرة على شكل درع على سيارات إنتاج العلامة التجارية مما يشير إلى أنه سيتم إسقاط هذا من تشكيلة جينيسيس المستقبلية للمركبات الكهربائية ، والتي ستتألف من ستة طرازات بحلول عام 2030.

يوصف المظهر الجانبي الأنيق بأنه يجسد روح التصميم "المضادة للوتد" بما يتماشى مع التركيز على "الأناقة البسيطة"، وعلى الرغم من أن التصميم بسيط للغاية ، إلا أنه يتكسر من خلال تجعيد بارز يمتد على طول الجانب ، بين أقواس العجلات شديدة التوهج.

جينيسيس إكس سبيديوم تظهر لأول مرة في أوروبا في معرض جودوود

ويحمل الطرف الخلفي مظهرًا مألوفًا بدرجة أكبر، مع قضبان خفيفة مزدوجة رفيعة تتطابق مع تلك المستخدمة في Genesis GV60 و Genesis GV70 و Genesis GV80.

قال Donckerwolke أن إعادة التصميم كانت تتعلق "بإعطاء كل عنصر تصميم مساحة للتنفس". وأضاف: "لا يتعلق الأمر بجعل عناصر التصميم تتنافس مع بعضها البعض ، بل تتعلق بتنسيق العناصر بحيث تكمل وتحترم بعضها البعض".