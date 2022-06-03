أميرة أديب: مسلسل تحقيق علمني أقف قدام الكاميرا

قالت الفنانة الشابة أميرة أديب، إنها سعيدة بنجاح مسلسل الأخير "مين قال" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا.

وأشارت أميرة أديب في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن مسلسل "تحقيق" كان أول عمل عرض عليها في حياتها رغم طرحه مؤخرا عبر منصة Watch it.

وأكدت أميرة أديب على أن مسلسل تحقيق كان بمشاركة نجوم تحبهم وكانت تستمع بمشاهدة أعمالهم من قبل وتحبهم جدا موضحا:" كان تجربة علمتني إزاي أقف قدام كاميرا مع مخرج زي "شانك" اللي يحببوك في المهنة والشخصية".

واحتفلت الفنانة أميرة أديب بتخرجها من إحدي الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تنضم أميرة لاحدي ورش التمثيل هناك قبل العودة الي مصر، لتطوير موهبتها، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال العام الجاري من تقديم أعمال متميزة في التلفزيون مثل "نقل عام"، "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

قالت الممثلة الشابة أميرة أديب، إن تجربتها مع مرض ADHD لم تكن سيئة كما يعتقد البعض، بل الأعراض التي ظهرت عليها ساعدتها على إنجاز وتعلم العديد من الأمور في نفس الوقت والتركيز في أكثر من اتجاه.

وأشارت أميرة أديب في حوار خاص مع كاميرا موقع صدى البلد، إلى أنها لم تكن تفضل الالتحاق بالجامعة والتركيز مع تعلم التمثيل، لكنها اضطرت إلى ذلك للحصول على الشهادة الجامعية لأنها مهمة في مصر.

وعبرت الفنانة الشابة أميرة أديب، عن سعادتها بنجاح مسلسل "مين قال" الذي شاركت فيه ضمن الموسم الرمضاني الماضي، وحقق انتشارا كبيرا، ولاقى صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب وأولياء الأمور.

وأوضحت أميرة أديب، أن مسلسل مين قال كان قادرا على مناقشة قضايا تهم الشباب بطريقة تجذب الأهالي أيضا بدون إعطاء نصائح أو توصيات.

وعبرت أميرة أديب في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، عن رغبتها في المشاركة في عمل كوميدي مشيرة إلى أن أحمد حلمي هو الممثل المفضل لها وتتمنى العمل معه في المستقبل.