موعد مباراة فرنسا والدنمارك في أمم أوروبا 2022

يواجه منتخب فرنسا مساء اليوم الجمعة نظيره منتخب الدنمارك، في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.



وتقام المباراة علي ملعب فرنسا في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، مجموعة A1.

وتضم هذه المجموعة كل من فرنسا، الدنمارك، كرواتيا، إلى جانب النمسا.

موعد مباراة فرنسا ضد الدنمارك



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة و 9:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا والدنمارك

تذاع المباراة عبر قناة



Nova Sports 1، قمر صناعي Hot Bird 13B، تردد 12310، أفقي، معدل ترميز 27500، معدل التصحيح 3/4.

ومن المتوقع أن تخوض فرنسا المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: فاران، كيمبيمبي، لوكاس هيرنانديز، بافارد



خط الوسط: كانتي، ثيو هيرنانديز، تشواميني.

خط الهجوم: جريزمان، بنزيما، مبابي.

وسيغيب ديشامب المدير الفني لفرنسا عن المباراة عقب وفاه والده ومغادرته لمعسكر المنتخب

بينما من المتوقع أن تخوض الدنمارك المباراة بتشكيل مكون من



حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: فاس، كريستنسن، فيسترجالد، ماهلي.

خط الوسط: هويبيرج، ديلاني، إريكسن.

خط الهجوم: سكوف، دولبيرج، بولسن