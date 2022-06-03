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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق..هزة أرضية تضرب محافظة نينوي

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تفاصيل هزة أرضية ضربت محافظة نينوى، في وقت متأخر من ليل يوم أمس الخميس.
وبين التقرير الذي نشرته  السومرية نيوز، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:27:18 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة في ناحية زمار من محافظة نينوى".

وأضاف أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة وسنوافيكم في حال حدوث أية مستجدات أخرى".

ودعت الهيئة، المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

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