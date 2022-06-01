أمريكا تصرف أكثر من 635 مليون دولار لإزالة الألغام الأرضية من العراق



أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الاربعاء، استعادة شركة Tetra Tech قطع أثرية خلال تطهير المسجد "المصفي" في الموصل.



وذكرت السفارة في بيان لها "تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع Tetra Tech لإزالة مخاطر المتفجرات والأسلحة من منطقة المدينة القديمة في الموصل، بالتعاون مع الشرطة العراقية ووزارة الآثار العراقية".



وأضافت، "خلال تطهير المسجد المصفي (العتيق)، استعادت شركة Tetra Tech العديد من القطع الرخامية المنحوتة ذات الأهمية الثقافية والتاريخية من داخل المسجد، والتي تم توثيقها من قبل وزارة الثقافة والآثار وتسليمها لها".



وتابعت، "الولايات المتحدة هي أكبر مانح لأنشطة تدمير الأسلحة التقليدية في العراق، حيث استثمرت أكثر من 635 مليون دولار منذ عام 2003 لإزالة الألغام الأرضية والعبوات الناسفة وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب".



واستطردت "منذ 2015-2016 تضاعفت مساعدتنا الثنائية السنوية تقريبًا للتعامل مع التلوث في المناطق التي تم تحريرها مؤخرًا من داعش".



وأكملت "سهلت المساعدة الأميركية نشر أكثر من 100 فريق مسح وتطهير في جميع أنحاء العراق، وإعادة أكثر من 86 مليون متر مربع من الأراضي المطهرة إلى المجتمعات المحلية، وإزالة أكثر من 143000 من المخاطر الانفجارية، وتسريع النمو الاقتصادي المحلي.