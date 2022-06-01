العراق يتعرض للجفاف واتهامات لإيران بتغيير مجرى النهرين

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو يوضح تعرض العراق إلى جفاف.

اتهم العراق من جديد إيران بتغيير مجرى الأنهر إلى داخل حدودها فيما شكل لجنة فنية للتفاوض، يأتي هذا مع وصول وفد إيراني رفيع المستوى إلى العراق للتفاوض حول هذا الملف بحسب مصادر تحدثت ليورونيوز.

وفي ظل أزمة التغير المناخي التي تطال دول العالم، يقول خبراء إن العراق هو من بين الدول الأكثر هشاشة أمام التغير المناخي الذي دق العالم بسببه ناقوس الخطر، هذه الهشاشة تجلت بوضوح في الأشهر الأخيرة، حين مرت على العراق عواصف رملية متتالية مع شحة في سقوط الأمطار وجفاف الأنهر.