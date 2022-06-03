سعفان في جنيف: أدعو المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم للفلسطينيين

عقد علي هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم، الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، بحضور محمد سعفان وزير القوي العاملة، وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية ، والدكتور نصر أبو جيش وزير العمل بدولة فلسطين ، وجاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية ، وممثلو الفرق الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جنسيات ومن أقاليم أو مجموعات إقليمية مختلفة.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس المجموعة العربية كلمة في الملتقى التضامني مع عمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، إن الوضع في فلسطين يزداد سوءًا يومًا بعد يوم نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني ومخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال استمرار أعمال القتل الممنهج وسياسات الاستيطان الإسرائيلي المخالفة للقرارات والمواثيق والمعاهدات الدولية فضلاً عن العدوان السافر على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى واستقطاع الحقوق المالية لعمال فلسطين وشعبها بقصد قهر الشعب الفلسطيني وابطاله الاحرار، لكن التاريخ علمنا ان بطش القوة وقهر الشعوب لا يغير حق الشعوب في الحياة.

وأضاف سعفان: من هذا المنبر فإننا ندعو كافة القوى المحبة للسلام في المجتمع الدولي ان تتكاتف لرد هذه الاعتداءات البربرية للكيان الصهيوني وإنهاء حالة الإفلات من العقاب ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الكامل لأطراف الإنتاج في دولة فلسطين حتى يتمكنوا من محاربة قوى البغي والعدوان والاستعمار .

وأشار سعفان إلي أن متابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظروف الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني لا تبشر بالخير بل ربما تتجه نحو الأسوأ نتيجة تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار ممارساتها الوحشية في فلسطين وارتكاب المزيد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وانتهاك الحقوق والحريات ومصادرة الأراضي والممتلكات ومصادر المياه وهدم المنازل ومؤامرات تهويد القدس وتفريغ الأراضي المحتلة من سكانها إضافة إلى الجدار العنصري وعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها واستمرار فرض قيود صارمة على تنقل الأشخاص والسلع ومستلزمات الإنتاج وإعادة الإعمار واستمرار الحصار على قطاع غزة مما أدى إلى تزايد حدة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتدني ملموس في مستويات المعيشة والظروف الإنسانية الكارثية، وكل هذه الممارسات تشكل خروقات صريحة للاتفاقيات والقرارات والإعلانات والمواثيق العربية والدولية، في ظل ظروف اقتصادية دولية شديدة التعقيد يعاني منها الجميع نتيجة تداعيات جائحة كوفيد والنزاع الروسي الأوكراني.

ودعا سعفان، باسم المجموعة العربية الجميع للمشاركة في هذا الاجتماع المهم لنشد على يد كل فلسطيني ونعلن عن دعمنا ومؤازرتها له في سبيل نيل حقوقه المشروعة، مطالبا المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة العمل الدولية بصفة خاصة، بتقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي ومساعدته في إنهاء الاحتلال واستعادة أرضه المغتصبة وإيقاف الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل واستعادة كافة حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الأخص في إنشاء دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وأرسل سعفان الوزير تحية إجلال واكبار الى أهلنا في فلسطين حيا من خلالها صمودهم وتضحياتهم وكفاحهم في سبيل تحرير وطنهم وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

3efa67d9-9b82-4b28-a9e7-79b1208a0bba

f05f951b-963c-4204-b2d3-869e630cf166

26f49020-63f2-42eb-a547-806db70f4824

ea4a9843-73bb-4b55-afd9-b8d549d7b2d1

d65bb487-2da5-4c4e-a6e7-5cf6a126aa74

2c677070-e58e-475e-a8c5-6abc6077ff53

eb8ac15c-d746-422c-ac21-82803bb20fe4

53e61f1d-b69e-4356-b8f5-bd704f741381

7876f211-4e41-4794-8a29-85d98c6cade7

cca0bcf8-2156-4885-b90c-656436673985

a2c6415c-9768-4586-8716-b276ae4beaae