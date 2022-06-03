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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دراسة: السيارات الهايبرد الأكثر احتمالية للحرائق والكهربائية أقل.. فيديو

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية والحرائق

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا تتساءل فيه عن مدى أمان وموثوقية السيارات الكهربائية و احتمالية تسببها في حرائق بعنوان "عقبة أمام اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق وساع: التصور الخاطئ بأنها غير آمنة" ، يجادل التقرير بأن السيارات الكهربائية تشتعل فيها النيران بنسب أقل من سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية أو السيارات الهجينة.

السيارات ونشوب الحرائق

جاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أنه "قامت شركة AutoInsuranceEZ للتأمين ضد حوادث السيارات بإجراء دراسة عن نشوب الحرائق في السيارات متحرية الدقة وكل الأسباب ، بما في ذلك الاصطدامات في السيارات خلال عام 2021. ووجد أن المركبات الهايبرد ، التي تحتوي على محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي معا، كان لديها أكبر عدد من الحرائق لكل 100 ألف مركبة ، 3475 اشتعلت بها حرائق من أصل 100 ألف) ، في حين أن المركبات ذات فقط محرك احتراق داخلي في المركز الثاني 1530 سيارة لكل 100 ألف وحدة، كانت السيارات الكهربائية بالكامل أقل عددًا: 25 لكل 100 ألف. استندت هذه النتائج إلى بيانات من المجلس الوطني لسلامة النقل ومكتب إحصاءات النقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقًا لـ الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق ، التي تحصل على معلوماتها من المركز الوطني لبيانات الحرائق NFIRS ، بلغ متوسط حرائق سيارات الركاب في أمريكا 117400 حريق سنويًا بين عامي 2013 و 2017. ويقول مكتب إحصاءات النقل أنه كان هناك 261،037،752 مركبة مسجلة في الولايات المتحدة في عام 2018 (باستثناء نصف الشاحنات والدراجات النارية والحافلات). لذا بحسبة صغيرة هذا يساوي 0.04 % من المركبات التي تشتعل فيها النيران في سنة معينة.

نيويورك تايمز السيارات الكهربائية سيارات الاحتراق الداخلي AutoInsuranceEZ الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق المركز الوطني لبيانات الحرائق

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