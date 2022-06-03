خطفوه وطلبوا نص مليون فدية.. كواليس مثيرة في عودة طفل لأحضان والدية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة واقعة خطب طفل بمركز الدلنجات أثناء لعبة أمام باب منزلة ،حيث قام سائق "توك توك " باستدراجه حتى ركب معه وقام بخطفة مقابل فدية 500 ألف جنية و لكن عند استشعارهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم وخشية افتضاح أمرهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المجنى عليه بمدخل مدينة الدلنجات بالقرب من مسكنه.

حيث روي الطفل عمرو الخشبي في تصريحات لموقع "صدى البلد " تفاصيل الواقعة، قائلًا:" أنا كنت بألعب أمام المنزل وفوجئت بتوقف توك توك، و نزل منه سائق توك توك بيقولى فى فلوس معانا عايزين نوصلها لخالك "، ثم ذلك ركبت معهم التوك توك ذهبناً لأحد المنازل ، وقاموا بإعطائي " شال"، لوضعه علي رأسه حتي لايشاهدني أحد وبعد مرور عدت ساعات تركوني علي أحد الطرق وركبت توك توك ورجعت للمنزل مرة آخري".

وأضاف علاء الخشبي، والد الطفل المخطوف إنه كان خارج البلد أثناء إختطاف إبنه و فوجأ بإتصال هاتفى من خال نجلى يقول " عمرو ابنك اتخطف " حيث أنني لم أشعر نفسي وكأنني مشلول نصفي عند تلقى الخبر ، و خاصتاً أن كان هناك إتصال هاتفي من الخاطفين بطلب فدية ٥٠٠ ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجلى .

حيث قال الخشبي، أجريت عدة اتصالات بالعائلة وحجزت تذكرة عودة لمصر، موضحًا أن المتهمين بحادث الخطف قاموا بترك نجلي بعد قيام الأجهزة الأمنية بمركز الدلنجات بعمل أكمنة علي كافة الطرق والتنسيق مع المراكز المجاوزة ولتسهيل تحركهم.

وأشاد الخشبي، بدور الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن ومركز شرطة الدلنجات، في سرعة التحرك منذ تلقي البلاغ بخطف نجلي ،حتي تمكنوا من ضبط مرتكبي الواقعة .



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء أحمد عرفات، مدير الأمن، من كشف ملابسات خطف طفل بمدينة الدلنجاتمقابل فدية نصف مليون جنيه.

تلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز، بتلقيه اتصال هاتفي أخبره خلاله الـمُتصل بقيامه بخطف نجل شقيقه (سن10) أثناء لهوه أمام مسكنه وطلب منه دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وعلي الفور وجه اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز، حيث عقدوا العزم على خطف الطفل لمرورهم بضائقة مالية، مُستخدمين في ذلك مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحد المتهمين،

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- بندقية آلية- فرد محلى- 2 مركبة "توك توك" المستخدمين في ارتكاب الواقعة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.