مستريح استثمار عقاري.. نصاب يجمع 6 ملايين جنيه من المواطنين بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى شركات الإستثمار - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (6,300,000 - ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، وبلغ عدد المجنى عليهم حوالى (10) أشخاص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.