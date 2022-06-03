دورى أبطال أوروبا يحرم ليفربول من ضم نجم توتنهام

كشفت تقارير إعلامية عن تلقى نادى ليفربول الإنجليزي صدمة فى إنهاء صفقة بديل السنغالي ساديو ماني ومحمد صلاح نجمي الريدز حال رحيل أحد الثنائى.

أفادت التقارير الإعلامية بأن إدارة الريدز خسرت بديل صلاح وماني؟ مشيرة إلى أن دوري أبطال أوروبا ساهم فى حرمان ليفربول من التعاقد مع الكورى الجنوبي سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

أشارت إلى أن محاولات جرت من قبل نادي ليفربول للتعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام، لكن تأهل "سبيرز" إلى دوري أبطال أوروبا حرم "الريدز" من إتمام الصفقة.

ذكرت التقارير الإعلامية أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول اعتبر أن سون هو البديل المحتمل للسنغالي ساديو ماني أو محمد صلاح إذا رحلا عن ملعب "أنفيلد".

شددت التقارير الإعلامية على أن الكورى الجنوبي سون فريق توتنهام على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن تقاسم جائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج مع صلاح، برصيد 23 هدفًا، قرر ليفربول إنهاء اهتمامه بنجم كوريا الجنوبية.

وتابعت: ولم يكن هناك ما يضمن أن الكورى الجنوبي سون كان يفكر في مغادرة توتنهام، أو أن "سبيرز" حتى كان سيستمع إلى عرض ليفربول.

ونوهت بأنه مؤخرًا، وقع الكوري الجنوبي سون تمديدًا لعقده مع توتنهام حتى 2025، مما يعني أن رئيس توتنهام لم يكن ليتخلى عنه إلا بصفقة تاريخية مع إدارة نادى ليفربول الإنجليزي.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي فى آخر جولة بعد الفوز على أستون فيلا.