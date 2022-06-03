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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقامة مباراة الرجاء والوداد في الدوري المغربي بدون جمهور

الوداد
الوداد

كشفت تقارير صحفية، عن إقامة مباراة الرجاء امام منافسه الوداد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى المغربي الممتاز  بدون حضور جماهيري.


وحسب  موقع "lesports360" المغربى فإن المباراة بين الوداد والرجاء ستقام بدون جمهور بسبب العقوبة التي أصدرتها اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم ضد الرجاء.

وفي وقت سابق تأجلت المباراة بين الفريقين قد تأجلت عن موعدها بسبب خوض فريق الوداد الرياضي نهائي كأس دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وخسر النادي الأهلي امام منافسه الوداد المغربي بنتيجة هدفين دون رد في نهائي بطولة دورى ابطال إفريقيا.

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