سعره 20 ألف دولار.. حكاية طائر الحبار وعلاقته بالقدرة الجنسية للرجال

يعد طائر‭ ‬الحبار‭ ‬من أكثر الطيور التي تعلق بها الإنسان وأحبها والعلاقة بين هذا الطائر البديع والإنسان في البيئة غائرة في القدم حيث تعتبر سرعة الحبارى ومناورتها وطرق التخفي .

وتعتبر محمية الزرانيق بشمال سيناء كأحد أهم محطات الطيور المهاجرة في العالم والتي يلجأ اليها الطائر ليعيش في أمان، والحبار طائر مدلل يتغذى على الحشرات والديدان والبذور .



ويتراوح وزن الطائر بين 1,5 و2,5 كيلوجرام، والذكور منها أكبر بصورة عامة من الإناث، وتستوطن السهول المفتوحة والمناطق شبه الصحراوية في العالم، على الرغم من أن بعض الأنواع الإفريقية تحتل مناطق تكثر فيها الأشجار الشوكية الكثيفة .



وتعتبر سرعة طيور الحبار ومناورتها وطرق التخفي من الصقر من أهم اللحظات على الإطلاق في رياضة الصيد بالصقور، لدرجة أن سعر طائر "الحبار" وصل إلى 20 ألف دولار، وذلك لوجود اعتقاد بأنه يسبب زيادة في القدرة الجنسية لدي الرجال.



ولعل ندرة هذا الطائر جعلت الكثيرين يحيكون من حوله الكثير من الإشاعات والخرافات، ومن بين تلك الإشاعات أن أحشاءه تحتوي على مجوهرات ثمينة عادة ما يصطادها هذا الطائر في رحلة بحثه عن الطعام.



وتتغذى‭ ‬معظم‭ ‬طيور‭ ‬الحبار‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تجده‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬وتتضمن‭ ‬ ‬الجراد،‭ ‬صرار‭ ‬الليل،‭ ‬براعم‭ ‬النباتات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬بذور‭ ‬الفاكهة‭ ‬والأزهار‭ ‬والحيوانات‭ ‬الفقارية‭ ‬الصغيرة‮ ‬وغيرها ، أما صغار الحبار فتأكل أساساً الحشرات.

والملاحظ أن طيور‭ ‬الحبار تعتمد البروتينات كطعام، وذلك لبناء الشحم في الجسم للتكاثر، وأيضا قبل الهجرة إلى مناطق الشتاء وذلك لمساعدتها على قطع المسافات الطويلة بالاعتماد على الشحم المخزن في الجسم.

وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، أن طيور الحبار القادمة تمر من أواسط آسيا في اتجاه الجنوب الغربي الى شمالي غرب الهند وباكستان وجنوب إيران وأسيا الصغرى وجزيرة العرب وشبه جزيرة سيناء ، وقد تصل احياناً الى شمال شرقي مصر والسودان ، ويتجمع أساساً في جنوب شرقي العريش ووادي الغبية غربي العريش ووسط سيناء وتمنع القوانين المصرية عمليات الصيد غير المشروعة بسيناء.

وأضاف عبد الله وأضاف عبد الله الحجاوي أن المحميات تعمل على الحفاظ على عناصر التنوع البيولوجي وخاصة الأنواع المهددة بخطر الانقراض، والبيئات الطبيعية التي تعتمد عليها وكذلك مناطق التراث الثقافي من خلال الاستخدام الأمثل والحكيم للموارد المتاحة من أجل جيلنا والأجيال القادمة.

وظهر الحبار في محمية الأحراش برفح الزرانيق وفي مناطق متعددة بوسط سيناء.، وفي محمية الزرانيق تم إنشاء أكشاك بالقرب من البحر لمشاهدة الطيور، وفندق، ومركز وعي بيئي، وتستقبل المحمية كذلك زيارات للطلاب الدارسين والزوار.