عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر ينقل تدريباته إلى استاد القاهرة

صدى البلد

يخوض منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة ايهاب جلال، تدريباته، اليوم وغدا، باستاد القاهرة في اطار الاستعداد لمباراة غينيا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار. 

يذكر أن منتخب مصر  قد خاض تدريباته السابقة باستاد الدفاع الجوي.

وأكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي والمنتخب  لا يعاني من أي أعراض لـ كورونا رغم ثبوت إيجابية المسحة الثانية مشددا على أن العدوى الفيروسية في فحوصات محمد الشناوي ضعيفة للغاية .

وأضاف في تصريحات عبر برنامج ملعب اون تايم مع الاعلامي احمد شوبير ، أن الشناوي قادر على التعافي والمشاركة قبل مباراة إثيوبيا في 9 يونيو .

 وعن أحمد حجازي فأكد أن مشاركته  في مباراة الاتحاد والهلال دون تعافيه بشكل كامل سبب في تجدد إصابته. 

وأضاف أنه يتابع حالة أحمد فتوح نجم الزمالك بعد تعرضه لحادث بسيارته .

وتابع أن طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة قام بجهد رائع مع محمد عبد المنعم نجم الفريق مشددا أنه من الصعب تحديد إمكانية مشاركة عبد المنعم في أيا من المباريات القادمة هذا الشهر .


وتابع أن حالة السولية وحمدي فتحي نجما الأهلي  مطمئنة وهناك تنسيق كامل مع الجهاز الطبي للأهلي.
 

وعن أكرم توفيق فأكد أنه يتابع حالته منذ تعرضه للإصابة في أمم أفريقيا مشددا أن إصابة الرباط الصليبي تحتاج 7 شهور على الأقل للتعافي منها .

 

منتخب مصر استاد القاهرة أخبار الرياضة إيهاب جلال الدفاع الجوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الزمالك ينهي اتفاقه مع عبد الرحمن سعد لتدعيم فريق السلة

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

ترشيحاتنا

بوتين: قرار أمريكا بطبع نقود تسبب في زيادة أسعار الغذاء عالميا

الإسكان تطرح أراض استثمارية فى 15 مدينة جديدة

منتخب مصر ينقل تدريباته إلى استاد القاهرة

وزير الشباب: أبناء الشهداء لهم حق علينا ودعمهم ليكونوا أبطالا رياضيين

إنقاذ أهالي مصر الجديدة من كارثة بعد حريق في سيارة نقل مواد بترولية .. صور

سعره خارجيًا 28 ألف دولار.. الصحة: نجحنا في تصنيع عقار فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

انكسار درجات الحرارة.. وأسبوع ساخن من الأحد المقبل

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

اﻟﻤﺰﻳﺪ