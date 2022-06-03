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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق 3 شباب في بيارة صرف صحى بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي 3 شباب مصرعهم، مساء اليوم الجمعة، غرقا في إحدى بيارات الصرف الصحي المنزلية، بقرية أبو صوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير المحطة في محافظة الإسماعيلية .

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تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بمصرع ٣ أشخاص بقرية الوصفية إحدى توابع قرية ابوصوير البلد بعد غرقهم في خزان صرف صحي منزلي.

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 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

كما دفعت قوات الإنقاذ النهري بفرقة إنقاذ لاستخراج جثامين ٣ ضحايا وذلك بعد فشل استخراجهم بواسطة الاهالي.

فيما دفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش ب ٣ سيارات إسعاف لنقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة .

وتبين إن المتوفين هم كل من عبد الباسط الزهيري،  ومحمد عبدالعظيم، وعبدالله شتيوي وتتراوح  أعمارهم ببن العشرين والثلاثين عاما .

وذكر بعض الشهود العيان من اهالى القرية التي شهدت الحادث إن احد الشبان كان يجرى عمليه لكسح مياة الصرف من الخزان، ثم سقط خرطوم الشفط منه داخل الخزان فحاول الشاب جلبه ولكنه غرق في الخزان، فقام احد أصدقائه إنقاذه ولكنه سقط هو الآخر وورائهم صديقهم الثالث حتى سقط الشبان الثلاثة في مياه الصرف ليستقروا في قاع الخزان.

وأضاف الشهود العيان إنه لم يتمكن احد من استخراجهم وذلك اتعذر عملية انتشالهم حتى تمكن فريق الإنقاذ النهرى من انتشالهم .

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