مش قادرة أحرك رجلي .. كسر قدم ميار الببلاوي

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن اصابتها في قدمها، وعدم قدرتها على السير والحركة.

وكتبت ميار الببلاوي، في منشورها عبر فيسبوك: «لله الأمر من قبل ومن بعد، رجلي وأنا خارجة من القناة اتلوت وشكلها اتكسرت، ورمت وازرقت والألم لا يحتمل، المشكلة مش قادرة أحركها ووش رجلي كأنه نار، حد يعرف أعمل إيه النهارده الجمعة ودكتوري في الساحل راجع بكرة بالليل».

قط ميار الببلاوي

كانت كشفت الإعلامية ميار الببلاوي، عن تعرض القط الخاص بها لوعكة صحية شديدة ونزيف مستمر، بسبب وجود حصوة على الكلى لديه، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشرت ميار الببلاوي، صورة للقط عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: « صباح الخير دا روني القط بتاعنا أنا وابنى، حاجة كده عسل بنحبوا أوي وأكيد في ناس هتتنمر وتقول عليا تافهة، بس اللى بيربو حيوان أليف هيحسوا بمدى تعلقي أنا وابنى بيه».

وطالبت ميار الببلاوي الجمهور، بالدعاء له قائلة: «ادعوا له ربنا يشفيه ده روح خرسا مش عارفه تعبر عن ألمها بس بينزف دم والدكتور قال حصوة في الكلى، فيه امرأة دخلت النار في هرة، الإسلام بيحثنا على العطف على الأرواح دى».

وتابعت «الببلاوي»: «أنا هتجنن عليه طول الليل تعبان الرعاية البيطرية في مصر معدومة، يارب اشفيه أنا روحي فيه أوي».

وطالب الجمهور بنشر صورة له، فأعادت ميار الببلاوي تعديل المنشور من خلال نشر صورة جديدة له، وعلقت عليها قائلة: «أنا حطيته كدا علشان اصوره لكن انا مبنزلوش من على حجري خالص يا إما محمد شايله، والله غلبان أوي وبصته وهو متألم بتقطعني».