عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش قادرة أحرك رجلي .. كسر قدم ميار الببلاوي

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

أعلنت الفنانة ميار الببلاوي -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن اصابتها في قدمها، وعدم قدرتها على السير والحركة. 

وكتبت ميار الببلاوي، في منشورها عبر فيسبوك: «لله الأمر من قبل ومن بعد، رجلي وأنا خارجة من القناة اتلوت وشكلها اتكسرت، ورمت وازرقت والألم لا يحتمل، المشكلة مش قادرة أحركها ووش رجلي كأنه نار، حد يعرف أعمل إيه النهارده الجمعة ودكتوري في الساحل راجع بكرة بالليل». 

قط ميار الببلاوي

كانت كشفت الإعلامية ميار الببلاوي، عن تعرض القط الخاص بها لوعكة صحية شديدة ونزيف مستمر، بسبب وجود حصوة على الكلى لديه، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشرت ميار الببلاوي، صورة للقط عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، وعلقت عليها قائلة: « صباح الخير دا روني القط بتاعنا أنا وابنى، حاجة كده عسل بنحبوا أوي وأكيد في ناس هتتنمر وتقول عليا تافهة، بس اللى بيربو حيوان أليف هيحسوا بمدى تعلقي أنا وابنى بيه».

وطالبت ميار الببلاوي الجمهور، بالدعاء له قائلة: «ادعوا له ربنا يشفيه ده روح خرسا مش عارفه تعبر عن ألمها بس بينزف دم والدكتور قال حصوة في الكلى، فيه امرأة دخلت النار في هرة، الإسلام بيحثنا على العطف على الأرواح دى».

وتابعت «الببلاوي»: «أنا هتجنن عليه طول الليل تعبان الرعاية البيطرية في مصر معدومة، يارب اشفيه أنا روحي فيه أوي».

وطالب الجمهور بنشر صورة له، فأعادت ميار الببلاوي تعديل المنشور من خلال نشر صورة جديدة له، وعلقت عليها قائلة: «أنا حطيته كدا علشان اصوره لكن انا مبنزلوش من على حجري خالص يا إما محمد شايله، والله غلبان أوي وبصته وهو متألم بتقطعني».

ميار الببلاوي الفنانة ميار الببلاوي كسر قدم ميار الببلاوي اخبار ميار الببلاوى الإعلامية ميار الببلاوي اصابة ميار الببلاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

إجراءات عاجلة وتحليل عينات .. حقيقة تلوث الخوخ والبطيخ في الأسواق

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

موضوعات متعلقة

بعد التعافي من الوعكة الصحية.. مصطفى كامل يطرح أيوة بعترف غدا

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

تعليق صادم.. أول لقاء لزوجة ويل سميث بعد صفع كريس روك

سقت بأيد واحدة.. أنغام تثير الجدل داخل قمرة طائرة سعودية

إجراء قانوني .. أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها

أخبار الفن| أول ظهور لـ جوني ديب بعد الحكم لصالحه بقضية آمبر هيرد.. منار اللبنانية تغازل أبو هشيمة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة عن خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا: لم يصل إلينا

وزير الشباب: نتابع أزمة اختفاء خطاب الكاف ونساند جميع الأندية

أخبار الزمالك | غرامات فيفا تُهدد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبن شرقي ينتظم في التدريبات

يا قمر الليل .. وليد توفيق يغازل إيمان ابو طالب على الهواء

وزير الرياضة: الدولة تسير على الخطى السليمة لإعداد أبطال أولمبيين

مصير المحترفين المصريين في الميركاتو الصيفي.. بقاء صلاح والنني.. وغموض موقف كوكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

وقّف هالمسخرة.. ابن شعبولا يعرض الزواج على منار اللبنانية وردّ صادم منها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ