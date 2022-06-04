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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شهي وسريع .. طريقة عمل بان كيك باللحم

طريقة عمل بان كيك
طريقة عمل بان كيك باللحم

تعتبر طريقة عمل بان كيك باللحم من الوصفات السهلة للغاية والتي تفضلها الكثير من السيدات حول العالم لهذا الغرض، فهو يصلح كوجبة إفطار أو عشاء شهي وسريعة للغاية، وعلى عكس الكثير من المخبوزات والعجائن الأخرى البان كيك لا يأخذ أكثر من دقائق للطهي على النار وليس بالفرن.
 

وصفات سهلة لعمل بان كيك

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بان كيك باللحم وصفة سهلة ومختلفة في المنزل ولن تستغرق سوى 30 دقيق، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار ايضا .
 

 

طريقة عمل بان كيك باللحم
 

طريقة عمل بان كيك باللحم


مقادير طريقة عمل بان كيك باللحم :
1 كوب طحين
1 بيض
1 كوب حليب سائل
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
الحشو
1 كوب لحم مفروم
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملح و فلفل (حسب الرغبة)
1 بصلة مفرومة ناعم
1 فص ثوم مفروم
4 طماطم مقشرة و مفرومة


طريقة عمل بان كيك باللحم :
- نقوم بخلط كل مقادير البان كيك مع بعضها حتى تمام التجانس.
- في المقلاة العادية بعد تسخين القليل من الزيت، نقوم بصب مقدار فنجان قهوة من الخليط.
- نحمر كلا الوجهين حتى تمام النضج او التحول للون الذهبي (الأمر لا يأخذ أكثر من دقيقة).
- نكرر الخطوتين السابقتين حتى الانتهاء من كل كمية الخليط.

للحشو :
- نحضر مقلاة كبيرة غير لاصقة، ونقوم بتسخين الزيت.
- نشوح البصل حتى يذبل ثم نقوم بإضافة الثوم، ونقلب حتى يذبل هو الآخر.
- يضاف اللحم المفروم مع الملح والفلفل، ونقوم بالتقليب حتى تمام نضج اللحم.
- تضاف الطماطم، وتترك المقلاة على النار لمدة 10 دقائق.
- عند التقديم, نحضر واحدة من البان كيك و ونفردها، ونضع عليها طبقة من خليط الحشو.
- نقوم بلف شريحة البان كيك على شكل أسطوانة و نصف دائرة.
- نقوم برص البان كيك فى طنجرة التقديم و ونقدم البان كيك باللحم .

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