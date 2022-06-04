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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مديحة حمدي: فاتن حمامة وسميحة أيوب مثلي الأعلي فنيا

مديحة حمدي
مديحة حمدي

حلت الفنانة القديرة مديحة حمدي، ضيفة علي موقع “صدى البلد”، في ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتي تجاوز عددها الـ200 عمل فني، بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وأكدت الفنانة مديحة حمدي انها كانت تتخذ الفنانة فاتن حمامة والفنانة سميحة أيوب كمثل أعلى لها أقناء دخولها عالم الفن . 

وتابعت مديحة حمدي : ان لم تكن تفكر فى تقليد اى منهن ، ولكنها كانت تحل ان تصل الى المكانة الفنية التى حصلت عليها فاتن حمامة فى السينما وسميحة أيوب فى المسرح .

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واضافت مديحة حمدي : كل من الفنانة فاتن حمامة والفنانة سميحة أيوب قامات كبيرة فى مجالهن ، وكنت أحلم ان أسير لى دربهن وان لا أمر مرور الكرام فى الفن .

خلال الندوة، كشف الفنانة مديحة حمدي، عن العديد الكواليس التي عاشتها في مشوارها الفني إضافة إلي بداية دخولها مجال التمثيل، كما تحدثت عن تجربتها في مجال الإنتاج الفني والسبب وراء توقفها عن الاستمرار كمنتجة للأعمال التليفزيونية.

 

 

 

 

 

 

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