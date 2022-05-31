مديحة حمدي: لو عاد بي الزمن لن أقدم دوري في مسرحية نادي العباقرة

حلت الفنانة القديرة مديحة حمدي، ضيفة علي موقع “صدى البلد”، في ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتي تجاوز عددها الـ 200 عملا فنيا ، بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وأكدت الفنانة مديحة حمدي فى تصريحات لـ صدي البلد ، أنها وافقت على كل الأعمال التى عرضت عليها ، لأن المخرجين كانوا يعرضون عليها الأدوار التى تناسبها .

وتابعت مديحة حمدي قائلة: سعيدة بمشواري الفني لكن لو عاد بي الزمن مرة أخري ، لن أكرر تقديم عملين فقط مما احتوائهم مشوارى الفن .

وأضافت مديحة حمدي : واحد من تلك الأعمال هي مسرحية نادي العباقرة ، حيث أن الدور الذى قدمته لم يكن يناسبني ، فقد جسدت شخصية فتاة متحررة ، وكان من الممكن أن تقوم زميلة أخري بشكل أفضل .

وتستكمل مديحة حمدي حديثها : وافقت على هذا العمل من أجل البطولة ، فقد رفضت أن أقدم الدور الثاني ، ولكني كنت مخطئة فالدور ليس بكم المشاهد .