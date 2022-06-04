بالاسم ورقم الجلوس .. تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022، بالاسم ورقم الجلوس حيث ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور موعد النتيجة، إذ تواصل مديرية التربية والتعليم أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتجرى عملية التصحيح ، تمهيدا لرصد وتقدير درجات نهاية العام الدراسي 2021 / 2022، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس.



ومن المقرر أن يعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس خلال الأيام المقبلة وسيم نشرها على هذا الرابط

https://www.facebook.com/minia.gov.eg



https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya



ويمكن لطلاب الإعدادية التعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنيا ، نهاية العام «الترم الثاني» فور ظهورها خلال أيام

على هذا الرايط

https://www.facebook.com/minia.gov.eg



https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya



يشار إلى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قرر إيقاف رئيس لجنة النظام بمدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بنين بحي شمال مدينة المنيا، وإحالته للتحقيق العاجل كما قرر المحافظ إيقاف المراقب الأول ومراقب الدور وكذلك 4 ملاحظين باللجنة وإحالتهم للتحقيق ، للتقصير في أداء واجبهم الوظيفي، والسماح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان وإرسال الامتحان لعدد من صفحات الغش الإلكتروني .

وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بوضع لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقه الإعدادية في التصحيح " كلجنة خاصة" للتدقيق في أعمال التصحيح الخاصة بتلك اللجان.

وشملت جولة المحافظ المرور على لجان مدارس (الحي المتميز للتعليم الأساسي بمدينة المنيا الجديدة – 25 يناير الإعدادية بنات بمدينة المنيا – مدرسة محمد جمال أبو حليقه الإعدادية).

واطمأن المحافظ، على انتظام الطلاب داخل اللجان، بالإضافة للتأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط، والعمل على مراعاة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية.

يذكر أنه تم تجهيز 529 لجنة بجميع مراكز المحافظة، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بلغ 114 ألف طالب وطالبة بجميع المراكز، وبمشاركة 20 ألف معلم وإداري.