سقوط 242 متهما في مداهمة للبؤر الاجرامية بمنطقة السحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى.

اسفرت جهود الحملات خلال شهر فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد) ، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (242 متهم) ، وبحوزتهم (132 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 194 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط (138) قضية مواد مخدرة وتم تنفيذ (17512) حكم قضائى متنوع و ضبط (1241) قضية متنوعة و ضبط (8) تشكيلات عصابية ، ضمت (27) متهم ، إرتكبوا (30) حادث و فحص (8178) عنصر إجرامى.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تم ضبط (47) تشكيل عصابى ، ضموا (180) متهم ، إرتكبوا (319).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (2152936) حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى (8315) حكم جناية و (654624) حكم حبس جزئى و (113388) حكم مستأنف و (1071309) حكم غرامة و (305300) حكم مخالفة.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد .