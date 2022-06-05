بي إم دبليو تكشف النقاب عن أحدث تقنيات نسختها الشهيرة X1 .. صور

كشفت شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الألمانية عن نسختها الجديدة X1، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الشهيرة، وذلك مع تقنيات جديدة خاصة للسوق الأمريكي والأوروبي.

بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1

دعمت السيارة بي ام دبليو X1 بمحرك رباعي الاسطوانات توربيني سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 241 حصانا عند 4500 و 6500 لفة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 295 رطل/قدم، أي مايعادل 400 نيوتن/متر عند 1500 و 4000 دورة في الدقيقة.

بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1

وتعتمد السيارة بي ام دبليو X1 علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات مزدوجة القابض، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 60 ميلًا أي مايعادل 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية.

بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1

وتتوافر السيارة بي ام دبليو X1 بالعديد من الخيارات المميزة الخاصة بالطلاء الخارجي، مثل البرتقالي اللامع والاخضر، فيتونيك الأزرق، وتظهر السيارة بمصابيح امامية عدوانية مظهر، وشبكة أمامية منقسمة لجزئين متعددة الفتحات الهوائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية انيقة مع عجلات 18 بوصة.

بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1

وتقدم السيارة بي ام دبليو X1 ببعض الترقيات الداخلية ومنها اندماج الجلد الداخلي باللون الاسود والاحمر، بالاضافة إلى حواف باللون البني الداكن و الكريمي، وتأتي هذه الحزمة بقيمة قدرها 753 دولار، بينما تقدم السيارة ايضا بعدة خيارات مثل iX sDrive18i و xDrive23i، بالاضافة إلى sDrive18d وحزمة xDrive23d.