عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تكشف النقاب عن أحدث تقنيات نسختها الشهيرة X1 .. صور

بي ام دبليو تكشف
بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1 ..

كشفت شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الألمانية عن نسختها الجديدة X1، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام الشهيرة، وذلك مع تقنيات جديدة خاصة للسوق الأمريكي والأوروبي.

بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1

دعمت السيارة بي ام دبليو X1 بمحرك رباعي الاسطوانات توربيني سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 241 حصانا عند 4500 و 6500 لفة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 295 رطل/قدم، أي مايعادل 400 نيوتن/متر عند 1500 و 4000 دورة في الدقيقة.

بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1

وتعتمد السيارة بي ام دبليو X1 علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات مزدوجة القابض، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 60 ميلًا أي مايعادل 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 6.2 ثانية.

بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1

وتتوافر السيارة بي ام دبليو X1 بالعديد من الخيارات المميزة الخاصة بالطلاء الخارجي، مثل البرتقالي اللامع والاخضر، فيتونيك الأزرق، وتظهر السيارة بمصابيح امامية عدوانية مظهر، وشبكة أمامية منقسمة لجزئين متعددة الفتحات الهوائية، بينما ترتكز على جنوط رياضية انيقة مع عجلات 18 بوصة.

بي ام دبليو تكشف النقاب عن احدث تقنيات نسختها الشهيرة X1

وتقدم السيارة بي ام دبليو X1 ببعض الترقيات الداخلية ومنها اندماج الجلد الداخلي باللون الاسود والاحمر، بالاضافة إلى حواف باللون البني الداكن و الكريمي، وتأتي هذه الحزمة بقيمة قدرها 753 دولار، بينما تقدم السيارة ايضا بعدة خيارات مثل iX sDrive18i و xDrive23i، بالاضافة إلى sDrive18d وحزمة xDrive23d.

بي إم دبليو شركة بي ام دبليو السيارة بي ام دبليو X1 بي إم دبليو X1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

بعد ساعات من إصابة شقيقها.. ياسمين عبد العزيز تتعرض لوعكة صحية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الأحد 5-6-2022

أزمة عرضت حياة الرضع للخطر.. شركات حليب الأطفال ستعمل من جديد بأمريكا

انتشال جثتي طفل وشاب غرقا في ترعة أبو النمرس

حميميم : رصد 9 عمليات قصف شنتها جبهة النصرة

نجم الزمالك السابق عن توقيع طارق حامد لاتحاد جدة: كلها أخبار غير صحيحة

مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة بعد سقوط سيارتهم بترعة المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إنجاب البنات.. امرأة هندية تتعرض للاعتداء على يد زوجها وأخواته

مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

تعاني من الأرق؟.. أسرع طريقة للنوم في 8 دقائق فقط

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

فيديو

القول الفصل من وزير التموين .. نظام صرف الخبز الجديد للمواطن |فيديوجراف

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ