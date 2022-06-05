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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يكشف موقف كهربا مع النادي الأهلي

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي سيف زاهر، موقف محمود عبدالمنعم الشهير بكهربا، في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون تايم سبورتس” :"كهربا، مستمر مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، وإدارة القلعة الحمراء اتخذت قرارًا بعدم رحيل اللاعب لأي من الأندية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل".

وأضاف: “النادي الأهلي لن يتحمل أي مقابل مالي في غرامة كهربا، لصالح نادي الزمالك، هناك حملات إعلانية، سيتفق عليها اللاعب خلال الفترة المقبلة، سيتم من خلالها سداد الغرامة”.

واختتم: “حتى بعد انتهاء أزمة كهربا، مع الزمالك وسداد الغرامة، اللاعب سيستمر مع الفريق الأحمر، ولن يتم إعارته أو بيعه”.

سيف زاهر الأهلى كهربا محمود عبدالمنعم الزمالك

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