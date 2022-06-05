في ذكرى رحيلها .. قصة ارتداء هدى سلطان للحجاب واعتزالها الغناء

تحل اليوم الاحد ذكرى رحيل الفنانة هدى سلطان التي قدمت أعمالا كثيرة مميزة.

مولد هدى سلطان :

ولدت الفنانة هدى سلطان في محافظة الغربية في اليوم الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس في عام ١٩٢٥، وبدأت بالغناء في حفلات أعياد ميلاد وحفلات زواج الأهل والأقارب، ثم شاركت في حفل في المدرسة في عام ١٩٣٧ وقامت بغناء أغنية لأم كلثوم ونالت إعجاب جميع الحاضرين فراودها لم أن تصير مطربة مشهورة، وانتقلت إلى القاهرة وتتلمذت على يد الملحن أحمد عبد القادر، كما تنبأ لها رياض السنباطي بمستقبل باهر، وعن اختيارها لاسم هدى سلطان ليصبح اسمها الفني، قالت هدى أن صديقتها المحامية مفيدة عبد الرحمن اختارت لها اسم هدى، وفي أثناء حديثهما معاً تلقت اتصال من شخص يدعى سلطان، فقررت أن يكون اسمها الفني هدى سلطان.

قبل أن تتزوج هدى سلطان من النجم الراحل فريد شوقي، سبق لها الزواج عدة مرات، في بداية حياتها تزوجت من محمد نجيب، وأنجبت منه كبرى بناتها وهي نبيلة، ولكنه طلقها بعدما اشتهرت وذاع صيتها في مجال الفن، ثم تزوجت بعد ذلك من المنتج الفني والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي ولكنهما انفصلا أيضاً، بعدها تزوجت من فؤاد الأطرش شقيق الموسيقار الراحل فريد الأطرش، وبعد انفصالها عنه، تزوجت من الفنان فريد شوقي، وعاشا معاً لمدة ١٥ عاما وأنجبت منه ابنتين وهما مها، وناهد.

قدما معاً خلال مشوارهما الفني ما يقرب من ٢٠ فيلما سينمائيا، وكونا معاً ثنائي ناجح جداً، ومن أشهر أفلامهما معاً فيلم “العائلة الكريمة”، فيلم “عبيد الجسد”، فيلم “رصيف نمرة خمسة”، وبعد انفصالها عنه تزوجت للمرة الأخيرة من المخرج المسرحي حسن عبد السلام.

هدى سلطان ومحمد فوزي:

الفنانة هدى سلطان هي الشقيقة الثانية للفنان محمد فوزي بعد هند علام التي عملت أيضاً لفترة في مجال التمثيل ولكنها لم تحقق شهرة كبيرة، وعلى الرغم من أن والدهما كان إقطاعي وينتمي لأسرة ريفية، إلا أن ابنه محمد فوزي استطاع إقناعه بالعمل في الفن، مما مهد الطريق لشقيقتيه.

وعن محمد فوزي قالت هدى سلطان أنه لم يحاربها بل ساعدها وأنتج لها العديد من الأفلام، ولكنه في بداية الأمر كان رافضاً عملها في الفن وكان يهدد أي شركة إنتاج أن تتعامل معها، كما أنه هددها بالقتل، لكن كل هذا كان بدافع خوف الأخ على شقيقته، ولكنه عندما اقتنع بموهبتها دعمها.

هدى سلطان وقصة ارتدائها الحجاب :

وعن قصة ارتدائها للحجاب قالت هدى سلطان: “بعد عودتي من العمرة، نزلت إلى الشارع وشعرت أني أسير عارية، فقررت ارتداء الحجاب، واعتزلت الغناء”، وظلت لمدة ١٥ عاما قبل وفاتها تحرص على الذهاب للعمرة.

وظلت معتزلة الغناء فترة طويلة ولكنها وبعد ٣٠ عام عادت للغناء في أوبريت عن القدس وذلك بعد اغتيال محمد الدرة، وقد كان آخر ظهور فني لها في السينما عندما ظهرت كضيف شرف في فيلم “من نظرة عين” مع الفنانة منى زكي وعمرو واكد، ومن إنتاج ابنتها ناهد فريد شوقي.



هدى سلطان ووفاتها :

قبل وفاتها أصيبت هدى سلطان بسرطان الرئة ولكن أفراد أسرتها أخفوا عليها حقيقة مرضها، وظلت تعاني من المرض لمدة خمس سنوات، إلى أن توفاها الله في اليوم الموافق الخامس من شهر يونيو في عام ٢٠٠٦ في مستشفى دار الفؤاد التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز ٨٠ عام، وقد توفيت بعد ٥٠ يوماً من وفاة ابنتها مها فريد شوقي.