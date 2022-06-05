محافظ أسيوط يتفقد أثار حريق بوحدتين سكنيتين بأحد أبراج حى غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،موقع الحريق الذى شب فى وحدتين سكنيتين بأحد الابراج السكنية بمنطقة السادات بحى غرب ، وتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد نشوب حريق بوحدتين سكنين بالطابقين الثامن والتاسع باحد الابراج السكنية بمنطقة السادات بحى غرب دون معرفة اسباب الحريق .

وعلى الفور كلف المحافظ العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب بالانتقال إلى موقع الحريق وتقديم الدعم اللازم والاطمئنان على سلامة الأهالي فضلا عن قطع المرافق العمومية عن العقار (الكهرباء – المياه - الغاز) لمنع انتشار الحريق للعقارات المجاورة.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على رأسها العميد حسام القرنشاوى مدير ادارة الحماية المدنية بأسيوط والمقدم محمد الجنزورى مدير قسم الاطفاء بالحماية المدنية حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء حديثة وسيارة حديثة مجهزة بسلم هيدروليكى ، فضلا عن 3 سيارات اسعاف وفرضت قوات المرور طوقا امنيا حول موقع الحادث وتغيير الاتجاهات المرورية لمنع اية اعاقة لاعمال الاطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الابراج المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح ، بينما تسبب في حريق اثاث الوحدتين السكنيتين وتم تحرير محضر بالواقعة لمعرفة أسباب الحريق والعرض على الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتفقد محافظ أسيوط ، موقع الحريق والتقى برجال الحماية المدنية برئاسة العميد حسام القرنشاوى موجهاً الشكر لهم لسرعة انتقالهم الى موقع الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد الى الابراج والوحدات المجاورة ، مشيداً بأدائهم وحسن استخدامهم أحدث المعدات والسيارات الخاصة بالاطفاء التى تم تزويد إدارة الحماية المدنية بها وشملت 4 سيارات إطفاء حديثة والتى تعد أعلى واحدث سيارات الاطفاء على مستوى العالم ،كما التقى برجال مرفق الاسعاف موجهاً لهم الشكر لتوجدهم السريع بموقع الحريق وجاهزيتهم للتعامل مع أية حالات إصابة قد تحدث نتيجة الحادث .

وأصدر المحافظ تعليماته لمحمد بشير رئيس حى غرب بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والعقارات المجاورة للإطمئنان على سلامة المنشآت حفاظًا على أرواح المواطنين ومتابعة تحقيقات النيابة حول أسباب الحريق ، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة من الحريق.

السيطرة على حريق بمنطقة السادات (13)

السيطرة على حريق بمنطقة السادات (10)

السيطرة على حريق بمنطقة السادات (7)

السيطرة على حريق بمنطقة السادات (4)

السيطرة على حريق بمنطقة السادات (5)