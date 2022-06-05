بنسبة 100% .. بدء فرز صناديق اقتراع المجلس الأعلى للطرق الصوفية

بدأت منذ قليل، أعمال فرز صناديق الاقتراع الخاصة بـ انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية ، التي انطلقت صباح اليوم الأحد، بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة، وذلك لاختيار 10 أعضاء مرشحين من مشايخ الطرق الصوفية من بين 18 مرشحاً، حيث ينتخب 72 شيخ طريقة أعضاء المجلس الجديد برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وذلك وفقا لنص القانون 118 لسنة 1976.

وكشفت مصادر مطلعة عن عدم وجود أصوات باطلة وأن نسبة الأصوات صحيحة بلغت 64 صوتاً، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس فور الانتهاء من فرز الأصوات.



انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

وصرح أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، بأن الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية انطلقت في العاشرة صباحا تحت إشراف لجنة مشرفة على الانتخابات بحضور ممثل عن الهيئة القضائية من مجلس الدولة و ممثل عن محافظة القاهرة وممثل عن وزارة الأوقاف.

وتبدأ الجمعية العمومية في الاقتراع لاكتمال النصاب القانوني بحضور 30 شيخاً، وفي حال عدم اكتمال النصاب ترجئ لمدة ساعة لحين اكتمالها واستكمال العملية الانتخابية، على أن تبدأ عملية الفرز فور الانتهاء مباشرة وإعلان النتيجة وفى حال عدم اكتمالها يحدد موعد أخر لإجراء الانتخابات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية أن المجلس هيئة لها شخصية معنوية مستقلة وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقرها محافظة القاهرة .

وأوضح أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيساً و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ولا يعبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين.



طريقة الاقتراع الصوفي

وتنتخب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بطريق الانتخاب السري المباشر عشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتنعقد هذه الجمعية العمومية إلا بحضور 30 شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية بأنفسهم على الأقل، ولا يعتبر منتخبا لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلا من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين.

وينعقد الأعلى للطرق الصوفية مرة كل شهر على الأقل، ويدعو رئيس المجلس أعضائه إلى اجتماع المجلس كتابة قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، ويجب على من يمنعه عذر من أعضائه من الحضور إخطار الرئيس كتابة بذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة من أعضائه المنتخبين على الأقل.

وتسقط العضوية عمن تخلف من الأعضاء عن حضور جلساته أكثر من أربع مرات في السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس ويصدر بإسقاط العضوية قرار من ثلثي أعضائه بعد تحقيق دفاع العضو وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.