فوز علي جمعة وأبو هاشم.. ننشر تشكيل المجلس الجديد لـ أعلى الطرق الصوفية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، منذ قليل، عن فوز 10 أعضاء بعضوية المجلس من بين 18 مرشحا والحاصلين على أعلى الأصوات من بين المرشحين .

انتخابات الأعلى للطرق الصوفية

وجاءت نتيجة الانتخابات، كالتالى :

1- الشيخ محمد أبو هاشم

الطريقة الهاشمية الخلوتية

56

2- الشيخ علي جمعة

الطريقة الصديقية الشاذلية

54

3- الشيخ علاء أبو العزايم

الطريقة العزمية الشاذلية

36

4- الشيخ سالم الجازولي

الطريقة الجازولية

47

5- الشيخ سامح المرزوقي

الطريقة المدنية الشاذلية

34

6- الشيخ عبد الرحيم العزازي

الطريقة العزازية

41

7- الشيخ أحمد الصاوي

الطريقة الصاوية الخلوتية

35

8- الشيخ محمود أبو الفيض

الطريقة الفيضية الشاذلية

43

9- الشيخ سعيد الشناوي

الطريقة الشناوية الأحمدية

56

10- الشيخ أحمد عبد القادر

الطريقة المجاهدية

34



انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية

وصرح أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، بأن الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية انطلقت في العاشرة صباحا تحت إشراف لجنة مشرفة على الانتخابات بحضور ممثل عن الهيئة القضائية من مجلس الدولة و ممثل عن محافظة القاهرة وممثل عن وزارة الأوقاف.

وتبدأ الجمعية العمومية في الاقتراع لاكتمال النصاب القانوني بحضور 30 شيخاً، وفي حال عدم اكتمال النصاب ترجئ لمدة ساعة لحين اكتمالها واستكمال العملية الانتخابية، على أن تبدأ عملية الفرز فور الانتهاء مباشرة وإعلان النتيجة وفى حال عدم اكتمالها يحدد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المشيخة العامة للطرق الصوفية أن المجلس هيئة لها شخصية معنوية مستقلة وأغراضها دينية وروحية وثقافية ووطنية وتلتزم فى كل نشاطها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم وتعتبر أموال المجلس أموال عامة ومقرها محافظة القاهرة .

وأوضح أن المجلس الأعلى يتكون من شيخ المشايخ رئيساً و10 من أعضاء مشايخ الطرق الصوفية منتخبين بالإضافة إلى ممثل الأزهر يختاره شيخ الأزهر وممثل وزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف وممثل الداخلية يختاره ممثل الداخلية وممثل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وممثل وزارة الحكم المحلى يختاره وزير التنمية المحلية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ولا يعبر المرشح منتخبا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية الا بحصوله على غالبية أصوات الحاضرين.



طريقة الاقتراع الصوفي

وتنتخب الجمعية العمومية لمشايخ الطرق الصوفية بطريق الانتخاب السري المباشر عشرة أعضاء من بينهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتنعقد هذه الجمعية العمومية إلا بحضور 30 شيخاً من مشايخ الطرق الصوفية بأنفسهم على الأقل، ولا يعتبر منتخبا لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلا من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين.

وينعقد الأعلى للطرق الصوفية مرة كل شهر على الأقل، ويدعو رئيس المجلس أعضائه إلى اجتماع المجلس كتابة قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، ويجب على من يمنعه عذر من أعضائه من الحضور إخطار الرئيس كتابة بذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ستة من أعضائه المنتخبين على الأقل.

وتسقط العضوية عمن تخلف من الأعضاء عن حضور جلساته أكثر من أربع مرات في السنة الواحدة بدون عذر يقبله المجلس ويصدر بإسقاط العضوية قرار من ثلثي أعضائه بعد تحقيق دفاع العضو وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.