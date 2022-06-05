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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: المحكمة الرياضية سترد خلال دقائق على إعادة مباراة مصر والسنغال

صدى البلد

شوق فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، متابعيه عبر تويتر بتغريدة نشرها منذ دقائق.

 

وكتب فرج عامر: "سوف ننشر في خلال دقائق رد قاطع باتر علي كل الأفاضل المشككين في نجاح مصر في إعادة مباراتنا مع السنغال من خلال المحكمة الرياضية".

 

في سياق آخر، يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم في مواجهة قوية عندما يلعب أمام غينيا مساء الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين مصر وغينيا في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.

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