بدء أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في جميع الكنترولات

بدأت كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

واستهلت الكنترولات عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بالمواد التي امتحن فيها طلاب الدبلومات الفنية 2022 خلال الاسبوع الاول في الامتحانات.

وقد تم توجيه مقدرى الدرجات في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، بمراعاة الدقة فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات والالتزام بضوابط التصحيح.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 42 لسنة 2022 ، سيتم ابتداءا من العام الدراسي المقبل 2022 / 2023 منح طلاب التعليم الفني الناجحين في البرامج الدراسية فئة فني اول المبنية على الجدارات المهنية شهادتين، تنفيذا لأحكام لائحة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ان تفاصيل هاتين الشهادتين كالتالي :

الشهادة الأولى : تسمى شهادة دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس - ويدرج بها اسم البرنامج الدراسي

الشهادة الثانية : شهادة اجتياز الطالب الجدارات المهنية خلال عامي الدراسة بالبرنامج

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيسمح أيضا لمدارس التعليم الثانوي الفني الحكومية والخاصة بمختلف نوعياتها (صناعية - زراعية - تجارية - فندقية ) بالتقدم لإنشاء برامج فنية متقدمة من البرامج الدراسية التي تم اعتماد الاطر الخاصة بها ، وبناء مناهجها ، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل ، بعد موافقة قطاع التعليم الفني والتجهيزات ، بشرط توافر المعلومات اللازمة لإنشاء البرنامج ويصدر بها قرار وزاري

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه ابتداءا من العام الدراسي القادم 2022 / 2023 سيتم تطبيق البرامج الدراسية المطورة القائمة على منهجية الجدارات المهنية، في مدارس التعليم الفني التي تعمل بنظام الخمس سنوات (حكومي وخاص) بجميع المديريات التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه عند قبول طلاب جدد بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني نظام الخمس سنوات العام الدراسي القادم، لن يتم قبول أي طلب على البرامج الغير مطورة بهذه المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب الذي سيتقدم بجميع مدارس التعليم الفني (عام وخاص) العام الدراسي القادم، سيحصل في نهاية الصف الثالث على شهادة اتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، وسيحق لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية، استكمال الدراسة لعامين اخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة هذا الأن بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.

خطة تطوير التعليم الفني في مصر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا يأتي في ضوء رؤية مصر 2030 والتحول نحو تعليم فني أفضل 2.0 لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل بهدف إعداد فنيين مؤهلين بالجدارات الفنية اللازمة لمنافسة على وظائف لائقة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ودفع عجلة الاقتصاد.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يعتمد التحول نحو تعليم فني أفضل 2.0 على الركائز الأساسية الآتية:

ضمان جودة التعليم الفني

تطوير البرامج الدراسية وبناء المناهج على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل

رفع قدرات معلمي التعليم الفني من خلال التدريب والتأهيل

مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم والتدريب المزدوج والتوسع في التعليم القائم على اللعمل وتعزيز انتقال الطلاب إلى سوق العمل

تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني من خلال تحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تأسيسا على ما سبق فإن وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع التعليم الفني تعمل على تطبيق نظام موحد لقبول ودراسة الطلاب بمدارس التعليم الفني وهو نظام الثلاث سنوات بعدف اكساب الطلاب الجدارات الفنية للبرامج الدراسية المطورة والتي تؤهلهم للمنافسة عى وظائف لائقة في سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي ، ودفع عجلة الاقتصاد وكذك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالي.

وأكدت أنه وفقا لقرار الوزاري 42 لسنة 2022 بشأن تطبيق البرامج الدراسية ذات المنهجية المبنية وفقا لمنهجية الجدارات امهنية باصف الاول الثانوي الفني ، سيتم تطبيق هذا النظام على جميع مدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي القادم 2022 / 2023 وطبقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن والبرامج الدراسية المطورة التي سيتم تحديدها من قبل قطاع التعليم الفني والتجهيزات.