بعد عمر 6 شهور ..فوائد السمسم المطحون للأطفال

يعد السمسم من الاطعمة المفيدة للرضع ويعطى بعد عمر 6 شهور ،لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الفوائد الصحية لتناول السمسم للاطفال وفقا لموقع بولد سكاى.

١-يحتوي السمسم المطحون على العديد من البروتينات الصحية والأحماض الأمينية التي تساعد على بناء العضلات والحفاظ على اللياقةالبدنية.

٢-القضاء على الكسل والخمول وهذا الأمر من أهم فوائد السمسم المطحون للأطفال.

٣-يعتبر السمسم من الحبوب الزيتية التي تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية المفيدة، هذا ما يخلص الأطفال من الكسلوالخمول.

٤-الوقاية من الأمراض

من الأشياء التي تحسب للسمسم المطحون والتي تعود بالفائدة والنفع على صحة الأطفال هو وقايتهم من الأمراض المختلفة التي قدتصيبهم.

٥-تقوية العظام والأسنان

من فوائد السمسم المطحون للأطفال تقوية العظام والأسنان. نعلم أنَ الأطفال يتميزون عن غيرهم من البالغين أنهم في فترة النمو وعظامهموكذا أسنانهم هشة تحتاج إلى تقويتها وحمايتها

٦-يحتوي السمسم المطحون على نسبة عالية من الكالسيوم، وكما هو معروف فإن الكالسيوم له دور كبير في تقوية العظام والأسنان علىحد سواء

وهذا ما يجعل السمسم المطحون منافس للحليب، حيث يشار الى أن ملعقتين من السمسم تحتويان على كمية من الكالسيوم أكبر من تلكالموجودة في كوب حليب.

٧-مصدر غني بالبروتينات

من فوائد السمسم المطحون للأطفال أنه يشكّل مصدرًا غنيًا للبروتينات حيث يحتوي السمسم المطحون على كمية عالية من البروتينات. فهويحتوي على العديد من أنواع البروتينات الصحية والأحماض الأمينية التي تساعد على بناء العضلات والحفاظ على لياقة بدنية وصحةللجسم وهذا مفيد جدًا للأطفال خاصة في فترة نموهم.