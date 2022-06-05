عاجل
ترقيات قوية لـ جينيسيس G70 لأول مرة منذ الكشف عنها لأول مرة.. صور ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري باقتصاد منزلي حلوان وزيرة التجارة أمام النواب: لدينا محفزات للنهوض وتوطين الصناعة وزيادة فرص الاستثمار أخبار السيارات| إيلون ماسك يتراجع عن قرار الاستغناء عن موظفي مصنع تسلا.. مزاد جديد للسيارات بجمرك الإسكندرية خلال يونيو.. حملة استدعاء كبرى لمرسيدس تضم مليون سيارة حول العالم أكلات الصيف.. طريقة عمل مكرونة بالفاهيتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسمح لشركتين بنقل النفط من فنزويلا إلى أوروبا

شركة نفط
شركة نفط

سمحت الولايات المتحدة لشركتين بشحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا بالمخالفة للعقوبات الأمريكية على البلد المصدر للنفط، ويمكن أن تبدأ شركتان في شحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل للتعويض عن الخام الروسي.

وقال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إنه من المتوقع أن تبدأ شركة النفط الإيطالية "إيني إس بي إيه" و"ريبسول" الإسبانية استيراد النفط الخام الفنزويلي في أقرب وقت ممكن في يوليو مع استمرار القارة في قطع الطاقة الروسية.

يمكن أن يوفر الضوء الأخضر الذي أصدرته واشنطن لاستئناف تدفقات النفط الفنزويلية المجمدة منذ فترة طويلة إلى أوروبا دفعة رمزية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 

وقال أحد المصادر لرويترز إن فنزويلا لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكن من غير المتوقع أن تكون الكميات كبيرة وإن أي تأثير على أسعار النفط العالمية سيكون متواضعا.

لدى الشركتين مشاريع مشتركة مع PDVSA التي تديرها الدولة في فنزويلا. وأضاف المصدر أنه يمكن احتساب الشحنات ضمن الديون غير المسددة والأرباح المتأخرة بشرط أن تذهب إلى أوروبا، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

فرنسا تجري محادثات مع الإمارات لتعويض مشتريات النفط الروسية

قضاء كردستان: المحكمة الاتحادية غير دستورية وليس لها سلطة لإلغاء قانون النفط والغاز

وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يساعد الخام الفنزويلي أوروبا على خفض اعتمادها على روسيا وإعادة توجيه بعض شحنات فنزويلا من الصين. وقال اثنان من الأشخاص لرويترز إن إقناع مادورو باستئناف المحادثات السياسية مع المعارضة الفنزويلية هدف آخر.

ثلاث شركات نفط أخرى

كما ضغطت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون كورب وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية المحدودة (ONGC) وشركة موريل آند بروم الفرنسية على وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية للحصول على النفط مقابل مليارات الدولارات من الديون المتراكمة من فنزويلا ، وفقا لما ذكرته صحيفة ريجينا ليدر بوست.

وأوقفت شركات النفط الخمس مبادلة النفط بالديون في منتصف 2020 في خضم حملة 'الضغط الأقصى' التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي خفضت صادرات فنزويلا النفطية لكنها فشلت في الإطاحة بمادورو.

في الشهر الماضي ، سمحت إدارة بايدن لشركة شيفرون ، أكبر شركة نفط أمريكية لا تزال تعمل في فنزويلا ، بالتحدث إلى حكومة مادورو و PDVSA حول العمليات المستقبلية في فنزويلا.

الولايات المتحدة النفط فنزويلا اوروبا الخام الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

محمد صلاح يقترب من برشلونة مجانا.. قصة ارتباط تاريخية بالبرسا.. فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

خطوات بسيطة للحصول على أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

القصة الكاملة لتحرش إفريقي بأستاذة جامعية في ميكروباص بأكتوبر "فيديوجراف"

إعلامية متهمة بالجمع بين زوجين.. من هي زوجة الفنان محمد غنيم وما قصتها ؟

ترشيحاتنا

دعم مالي وجوائز ومشاريع.. البرلمان ينتصر للشباب بـ 3 تشريعات هامة

السلع التموينية تعلن توريد 4 آلاف طن لزيت الصويا وعباد الشمس

المنيسي: مصر بعهد الرئيس السيسي قدمت العديد من المبادرات السريعة لخدمة الصحة

خطة النواب : السلع الغذائية لن تتأثر بارتفاع سعر الدولار الجمركي

شكري: مصر تدعم الجهود الرامية لإنهاء انتهاكات الأطفال خلال النزاعات المسلحة

وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية الجديد يراعي التوازن الأسري ويحقق العدالة الناجزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

فيديو

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

القصة الكاملة لتحرش إفريقي بأستاذة جامعية في ميكروباص بأكتوبر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ