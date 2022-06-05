الولايات المتحدة تسمح لشركتين بنقل النفط من فنزويلا إلى أوروبا

سمحت الولايات المتحدة لشركتين بشحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا بالمخالفة للعقوبات الأمريكية على البلد المصدر للنفط، ويمكن أن تبدأ شركتان في شحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل للتعويض عن الخام الروسي.

وقال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إنه من المتوقع أن تبدأ شركة النفط الإيطالية "إيني إس بي إيه" و"ريبسول" الإسبانية استيراد النفط الخام الفنزويلي في أقرب وقت ممكن في يوليو مع استمرار القارة في قطع الطاقة الروسية.

يمكن أن يوفر الضوء الأخضر الذي أصدرته واشنطن لاستئناف تدفقات النفط الفنزويلية المجمدة منذ فترة طويلة إلى أوروبا دفعة رمزية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال أحد المصادر لرويترز إن فنزويلا لديها أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكن من غير المتوقع أن تكون الكميات كبيرة وإن أي تأثير على أسعار النفط العالمية سيكون متواضعا.

لدى الشركتين مشاريع مشتركة مع PDVSA التي تديرها الدولة في فنزويلا. وأضاف المصدر أنه يمكن احتساب الشحنات ضمن الديون غير المسددة والأرباح المتأخرة بشرط أن تذهب إلى أوروبا، وفقا لوكالة “بلومبرج”.

وتأمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يساعد الخام الفنزويلي أوروبا على خفض اعتمادها على روسيا وإعادة توجيه بعض شحنات فنزويلا من الصين. وقال اثنان من الأشخاص لرويترز إن إقناع مادورو باستئناف المحادثات السياسية مع المعارضة الفنزويلية هدف آخر.

ثلاث شركات نفط أخرى

كما ضغطت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون كورب وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية المحدودة (ONGC) وشركة موريل آند بروم الفرنسية على وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية للحصول على النفط مقابل مليارات الدولارات من الديون المتراكمة من فنزويلا ، وفقا لما ذكرته صحيفة ريجينا ليدر بوست.

وأوقفت شركات النفط الخمس مبادلة النفط بالديون في منتصف 2020 في خضم حملة 'الضغط الأقصى' التي شنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي خفضت صادرات فنزويلا النفطية لكنها فشلت في الإطاحة بمادورو.

في الشهر الماضي ، سمحت إدارة بايدن لشركة شيفرون ، أكبر شركة نفط أمريكية لا تزال تعمل في فنزويلا ، بالتحدث إلى حكومة مادورو و PDVSA حول العمليات المستقبلية في فنزويلا.