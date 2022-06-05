موسيماني: لا أريد مهاجمة مدرب جنوب إفريقيا.. ومشكلتي معه بسبب تاو

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحات عبر موقع «idiskitimes» الجنوب إفريقي، إنه لا يرغب في انتقاد مدرب جنوب إفريقيا هوجو بروس ويأمل في تدعيمه على الرغم من أن هناك بعض المشكلات معه، ومنها تصريحاته حول بيرسي تاو مهاجم الأهلي.





وتابع موسيماني: " لم أقل أي شيء عن هوجو بروس لأنني لا أريد أن أكون الرجل الذي لم يحقق أي شيء مع منتخب البافانا بافانا ويبدأ الآن في انتقاد مدربي المنتخب، لم أنتقد أي مدرب للمنتخب لأنه في مكان صعب وأنا كنت في المسئولية وأعرف ذلك".



وأكمل موسيماني: "نعم، أعلم أن بعض المدربين المحليين لم يكونوا سعداء معه بسبب طريقة التعامل معهم، وعدم تقدير ملاحظاتهم وتقارير الإصابة، ونوع التدريب، لكنني عندما كنت مدربا للمنتخب كنت أعطي الجميع التقارير الخاصة بهم للتوضيح"

عندما اشترينا بيرسي، جاء إلينا مصابًا من المنتخب

وأختتم: “عندما اشترينا بيرسي، جاء إلينا مصابًا من المنتخب، لم أحصل على التقرير، أردت أن أعرف ماذا حدث، وأين أصيب، وماذا تقول إصابته؟ ماذا نفعل؟ نحن بحاجة إلى التعاون”.