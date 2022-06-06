نشرة المرأة| أمريكا تبدأ تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ضد جدري القرود.. وأسباب عسر الهضم وعلاجات سريعة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

يعد شاي البابونج الدافيء، من أكثر الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، وتساعد فى حمايته من عدد كبير من الأمراض، بل وعلاجها.

وقدم موقع “ food.ndtv “ أهم فوائد تناول شاي البابونج ”مشروب البابونج” بشكل منتظم .

تتعرض البشرة لمشاكل كثيرة في فصل الصيف، من الإصابة بحروق الشمس إلى حب الشباب والتسلخات.. إليك مجموعة نصائح للوقاية من الأمراض الجلدية في الصيف جربيها بنفسك، يقدمها موقع بولدسكاى الهندي.

تعد آلام المعدة الناتجة عن عسر الهضم أو أي مشكلة أخرى شائعة لدى معظم الأفراد. هناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة لآلام المعدة التي يجب أن تعرفها أكثر إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث وأبرز الأسباب الشائعة لاضطرابات المعدة وعلاجات منزلية سريعة ..

وزعت إدارة بايدن 1200 جرعة من لقاح جدري القرود للأشخاص الذين تعرضوا لمخاطر عالية للفيروس ، كجزء من استجابة الصحة العامة على مستوى البلاد للقضاء على المرض قبل أن يتسبب في تفشي كبير.

قال مسؤولو الصحة الأمريكيون، الذين يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس بشكل أسرع مما كان يعتقد سابقًا، إن تفشي مرض جدري القرود على مستوى العالم هو الأكبر على الإطلاق.