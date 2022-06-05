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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شوية زعل وبتعدي

أستاذ طب نفسي: 95% من السيدات يحدث لهن اكتئاب ما بعد الولادة

الاكتئاب
الاكتئاب

عقب الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، على قيام أم بقتل 3 من أطفالها، قائلاً إن المرض النفسي الذي يتسبب في قتل الأم لأولادها قد يكون الاكتئاب الوجداني الذي يحدث مع تغير الفصول، حيث يفقد المريض الشغف في أي شيء في الحياة.

وتابع "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية  على فضائية "الحدث اليوم"، الأحد، أن 95% من السيدات يحدث لهن اكتئاب ما بعد الولادة، والكثير منهن لا يشعرن به بصورة كبيرة، معقبًا: “بيكون شوية زعل وبتعدي، ولكن بعض السيدات تتعرضن لهلاوس سمعية، قد تؤدي إلى قيامها بقتل أحد أطفالها، ولكن فكرة التخلص من 3 أطفال فهذا الأمر عليه علامة استفهام”.

ولفت إلى أن مرض "الفصام" قد يؤدي إلى قيام الأم بقتل أولادها، وهناك بعض الأمراض الأخرى التي قد تؤدي إلى القتل مثل نوبة "الهوس"، حيث يتعرض المريض لحالة هياج، مما قد يؤدي إلى قتل شخص بصورة غير مقصودة".

جمال فرويز الطب النفسي أستاذ طب نفسي المرض النفسي الإكتئاب ولادة أطفال مرض أمراض

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