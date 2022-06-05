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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بفوز متأخر على غينيا .. شاهد

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

الأرجنتنين تفوز على إستونيا بخماسية ميسي

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده للفوز على إستونيا بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، في إطار استعدادات التانجو لكأس العالم 2022 بقطر.

شاهد.. تكريم محمد صلاح قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا

حرص اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على تكريم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا.

ملابسات نهائي إفريقيا على طاولة لقاء جمع وزير الرياضة بـ الخطيب

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون والذى عُقد اليوم وشارك فيه الكابتن محمود الخطيب.

شاهد درع تكريم اتحاد الكرة لمحمد صلاح

يكرم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا.


موسيماني: لا أريد مهاجمة مدرب جنوب إفريقيا.. ومشكلتي معه بسبب تاو

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحات عبر موقع «idiskitimes» الجنوب إفريقي، إنه لا يرغب في انتقاد مدرب جنوب إفريقيا هوجو بروس ويأمل في تدعيمه على الرغم من أن هناك بعض المشكلات معه، ومنها تصريحاته حول بيرسي تاو مهاجم الأهلي.
 

مجموعة مصر| اشتباكات عنيفة في مباراة مالاوي وإثيوبيا بتصفيات أمم أفريقيا

 

شهدت مباراة منتخب مالاوي وإثيوبيا، وقوع اشتباكات عنيفة من جانب الأمن مع عدد من الجماهير.

موسيماني: أندية جنوب أفريقيا غير قادرة على دفع2 مليون راند للمدرب شهريا

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، موقفه من العودة للتدريب في جنوب أفريقيا مرة أخرى.

الزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء .. ومؤتمر صحفى لـ مرتضي منصور

دعا المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة صباح يوم الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحا.

أخبار الرياضة منتخب مصر إيهاب جلال غينيا الزمالك

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أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

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