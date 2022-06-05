أخبار الرياضة| منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بالفوز على غينيا.. والزمالك يدعو لجلسة طارئة الثلاثاء

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، منتخب بلاده للفوز على إستونيا بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، في إطار استعدادات التانجو لكأس العالم 2022 بقطر.

حرص اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على تكريم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا.

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى على هامش مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون والذى عُقد اليوم وشارك فيه الكابتن محمود الخطيب.

يكرم اتحاد الكرة برئاسة جمال علام محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزي ومنتخبنا الوطني قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا.

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في تصريحات عبر موقع «idiskitimes» الجنوب إفريقي، إنه لا يرغب في انتقاد مدرب جنوب إفريقيا هوجو بروس ويأمل في تدعيمه على الرغم من أن هناك بعض المشكلات معه، ومنها تصريحاته حول بيرسي تاو مهاجم الأهلي.



شهدت مباراة منتخب مالاوي وإثيوبيا، وقوع اشتباكات عنيفة من جانب الأمن مع عدد من الجماهير.

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، موقفه من العودة للتدريب في جنوب أفريقيا مرة أخرى.

دعا المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة صباح يوم الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحا.