خبرx ترند ...ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي ... رد ناري من العامري فاروق بعد الإساءة لوالدته.. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد الشقنقيري والموديل رحيل ذكري

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية

طبيب يطلب 30 ألف جنيه من مريض لمتابعته عبر واتس آب.. تفاصيل

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

هاجيبلك حقك لحد عندك.. رد ناري من العامري فاروق بعد الإساءة لوالدته

ندل ومش بيصرف عليا| التفاصيل الكاملة لأزمة محمد الشقنقيري والموديل رحيل ذكري