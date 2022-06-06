منتجات السوشيال والرصيف.. هاني الناظر يحذر من كوارث مستحضرات التجميل

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من كوارث صادمة و سامة لـ مستحضرات التجميل، وقال إن الوقت الحالى أصبحت بعض المنتجات تباع عبر السوشيال ميديا، وعلى الرصيف، وهذا خطر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، أن مستحضرات التجميل عبارة عن مركبات كيماوية، وفى أثناء وضعها فى الشمس، يحدث بها تغيرات وفى أثناء وضعها على البشرة تسبب كوارث.

ولفت إلى أن هناك بعض المنتجات تباع وتكون منتهية الصلاحية، وتكون بسعر رخيص، وتسبب تسمما فى الجسم، معلقًا :" الجسم عندما يوضع عليه شيء، هذا الشيء يدخل الجسم".

وأشار إلى أن العادات الخاطئة تدمر البشرة وتسبب الأمراض الجلدية، ولذلك على الجميع توخي الحذر".