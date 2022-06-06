حرّر محمد صلاح .. ميدو لـ إيهاب جلال: اشتغل زي كلوب |فيديو

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة لإيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، مستشهدا بما يفعله يورجن كلوب مدرب ليفربول لتطوير مستوى محمد صلاح وظهوره بشكل مميز.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يورجن كلوب مع ليفربول يحرر محمد صلاح ويجعل الظهير يهاجم بشكل كبير ومن ثم يفتح مساحات لمحمد صلاح.

وختم حديثه قائلا: "يورجن كلوب يساهم في تحرير محمد صلاح في الملعب ولابد أن يفعل إيهاب جلال نفس الأمر".

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.