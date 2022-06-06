عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرّر محمد صلاح .. ميدو لـ إيهاب جلال: اشتغل زي كلوب |فيديو

صدى البلد

وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة لإيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، مستشهدا بما يفعله يورجن كلوب مدرب ليفربول لتطوير مستوى محمد صلاح وظهوره بشكل مميز.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يورجن كلوب مع ليفربول يحرر محمد صلاح ويجعل الظهير يهاجم بشكل كبير ومن ثم يفتح مساحات لمحمد صلاح. 

وختم حديثه قائلا: "يورجن كلوب يساهم في تحرير محمد صلاح في الملعب ولابد أن يفعل إيهاب جلال نفس الأمر".

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.

منتخب مصر مصطفي محمد محمد صلاح ليفربول تريزيجيه يورجن كلوب إيهاب جلال زيزو احمد حسام ميدو محمود تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

مشروع غريب.. سيدة تبيع زجاجات من عرقها وتحقق أرباحا مهولة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

حمادة طلبة: فوز منتخب مصر على غينيا مهم.. وإيهاب جلال مدرب كبير.. فيديو

ترشيحاتنا

تاريخ جديد للاسكواش .. محمد الشوربجي يمثّل إنجلترا رسميًا

بمشاركة 42 دولة .. دار الإفتاء المصرية تحارب التطرف وتجفف منابع الإرهاب

نادر نور الدين: رفعنا إنتاجنا من تحلية مياه البحر عشرة أضعاف

إصابة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق في حادث تصادم بأكتوبر

مجلس الأمن الروسي يحذر من افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد

حرّر محمد صلاح .. ميدو لـ إيهاب جلال: اشتغل زي كلوب |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

فيديو

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام|فيديوجراف

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ