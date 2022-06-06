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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الأمن الروسي يحذر من افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد

مجلس الأمن الروسي
مجلس الأمن الروسي

 

اعتبر مجلس الأمن الروسي، اليوم الإثنين، أن هدف حزمة العقوبات الجديدة هو افتعال "حريق ثورة عالمية في الاقتصاد".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن هدف الحزمة السادسة من العقوبات الغربية ليس روسيا، وإنما افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد.

وقال ميدفيديف في منشور على حسابه الخاص على "تلجرام": "إن المفوضية الأوروبية تبنت الحزمة السادسة من العقوبات بهدف تمزيق الاقتصاد الروسي إلى أشلاء، لكن الواضح أن الهدف ليس روسيا وإنما افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد".

وأضاف ميدفيديف: "بعض الناس فقط، نسوا أن الثورة تلتهم أبناءها".

وقال: "لا توجد وسيلة للتخلي عن نفطنا بسهولة، الآن سيضعون مواطنيهم وشركاتهم بوجه الحائط، لذلك قررنا تمديد المشروع لعدة أشهر من أجل إيجاد مصادر إمداد بديلة".

وتابع: "الآن سيتعين على الأوروبيين البحث في العالم عن مواد خام من نفس الجودة. وبذلك سيواجهون نقصا في أنواع معينة من الوقود، مثل الديزل، اللازم للشاحنات والمعدات الزراعية".

وحول عقوبات الاتحاد الأوروبي على مؤسسة الإيداع الوطنية للتسوية الروسية (NSD)، والتي تستخدم لخدمة الأوراق المالية، بما في ذلك ديون الحكومة الروسية، قال ميدفيديف: "كل ذلك من أجل الصراخ بصوت عال، قائلين لقد تحقق الهدف، روسيا تخلفت عن السداد، هذه كذبة أخرى. لم نرفض أبدا الدفع. وماذا سيحدث؟ روسيا لن تدفع، روسيا لن تعيد، رغم أنه لدينا كل شيء لذلك. وسيتعرض قطاع الاستثمار لضربة. لقد أظهر حماسهم مرة أخرى أنهم يعتبرون مواطنيهم ومشاريعهم وأعمالهم أعداء ليسوا أقل من الروس".

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