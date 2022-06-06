محمد الشوربجي عن تمثيله منتخب إنجلترا للإسكواش: تجربة مثيرة تحت العلم الإنجليزي

علق محمد الشوربجي لاعب المنتخب المصري السابق والذي قرر اللعب لمنتخب إنجلترا بداية من بطولة موريشيوس الدولية المفتوحة المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 11 يونيو الجاري.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد الإنجليزي للإسكواش تعليقًا للشوربجي على تدوينة انتقاله للعب باسم إنجلترا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاءت تدوينته كالتالي: فرصة تمثيل إنجلترا مثيرة وسأعطي كل مالدي من لعب تحت العلم الإنجليزي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي منذ قليل عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن البطل المصري محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميًا، سيمثل منتخب إنجلترا في الفترة المقبلة.

يذكر أن محمد الشوربجي حقق العديد من الإنجازات باسم مصر، على رأسها تحقيقه لقب بطولة العالم عام 2017.

وبات الشوربجي أول لاعب مصري يحقق إنجازات دولية ثم يمثل دولة أخرى.

ويبلغ الشوربجي من العمر 31 عاما وبدأ مسيرته الاحترافية في 2006 وخاض منذ ذلك التوقيت 178 بطولة دولية.

ونجح محمد الشوربجي في تحقيق 44 لقبًا، مما جعله أكثر اللاعبين المصريين تحقيقا للألقاب في رياضة الإسكواش.