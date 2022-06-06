شكري: نسير بخطى واثقة نحو التكامل والحفاظ على المصالح الاقتصادية للدول الثلاثة

قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، إن هذا التكامل والتركيز على الشق الاقتصادى شيء نعززه ولكن هناك إطارا سياسيا فى التنسيق للقضايا الإقليمية، وبالتالى فهي علاقة متكاملة نسعى أن يكون لها تأثيرها لتعزيز الدول الثلاثة والحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية والحفاظ على التكامل الاقتصادي فيما بيننا.

وأضاف “شكري”، خلال كلمته المذاعة فى مؤتمر اليوم، أن ما يعود على استفادة شعوب البلدين من حيث توفير فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد والبنية الأساسية المرتبطة فى تلك المشاريع، والاستفادة من البنية الأساسية من الدول الثلاثة فى إطار التكرير والتصدير وتنوع مراكز تصدير النفط العراقى أمر مهم ليكون هناك المرونة الاقتصادية التي تعزز من العائد المرتبط بالثروة العراقية، مشيراً إلى أننا نسير بخطى واثقة ونعمل على إسراع هذه الخطى.

