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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب انتشار فيروس كورونا.. إلغاء الدورة 25 من مهرجان شنجهاي السينمائي

صدى البلد

قررت إدارة مهرجان شنجهاي السينمائي " SIFF" إلغاء الدورة الـ25 من المهرجان، والذى كان مقررا في الفترة ما بين 10 إلى 19 يونيو الجارى، إلا أنه تم تأجيل الدورة الجديدة للعام المقبل 2023، وفقًا لما نشره موقع "screendail.

وأكدت إدارة مهرجان شنجهاي السينمائي أن إلغاء الدورة الـ 25 يرجع إلى سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين، وبالتالي لن يتمكن القائمين على المهرجان من إقامته.

ووفقًا لمنصة التذاكر الصينية Maoyan، فإنه يعمل ما يقرب من 80٪ من دور السينما في البلاد، ومع ذلك، هناك أكثر من 300 دار سينما في شنجهاي لا تزال مغلقة.

وتواصل الصين، حتى الآن، الحفاظ على استراتيجيتها الخاصة بـ سياسة Zero Covid، والتي تشمل الاختبارات الجماعية والحجر الصحي الشامل والإغلاق السريع، على الرغم من انخفاض أعداد الإصابة نسبيًا.

مهرجان شنجهاي السينمائي الدورة الـ25 إدارة مهرجان شنجهاي السينمائي فيروس كورونا

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