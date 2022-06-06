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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والبورصة المصرية

برتوكول بين جامعة
برتوكول بين جامعة جنوب الوادى والبورصة المصرية

وقع الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون بين البورصة والجامعة لتنمية الوعى المالي والاقتصادى لدى الطلاب وتعريفهم بكل ما يرتبط بأسواق المال وإدارة المحافظ المالية وكل أنشطة البورصة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و أحمد عبدالرحمن نائب رئيس هيئة البورصة، والدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفى.

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أكد رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتى استكمالًا لجهود إدارة الجامعة لتنمية الوعي ونشر الثقافة المالية للطلاب وخاصة أساسيات الادخار والاستثمار في سوق الأوراق المالية، و كذلك تعريف طلاب الجامعات جيل المستقبل بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال البورصات بكل الوسائل النظرية والتطبيقية في ذات الوقت لضمان تحقيق الهدف المطلوب.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى ، إلى ان توقيع بروتوكول التعاون مع البورصة المصرية، يساعد إدارة الجامعة على تنمية الوعي المالي ونشر الثقافة المالية لطلاب الجامعة بما يسهم في تأهيلهم بشكل كبير لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف غرباوى، أن البروتوكول يهدف إلى تعريف الطلاب بالثقافة المالية والاستثمار و الادخار وممارسات أسواق المال من خلال برامج تدريبية و ورش عمل يتم تنظيمها بالتعاون بين الجهتين، ويساعد على تنفيذ رؤية الجامعة  في ربط الدراسة النظرية بالجانب العملي والتطبيقي وتنمية مهارات الطلاب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، أن توقيع بروتوكول التعاون مع إدارة البورصة المصرية خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قدرات الطلاب وتسهم في تنويع معارفهم في مختلف التخصصات وبالأخص أسواق المال وكيفية الاستثمار والادخار، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفق احتياجات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة : ينص البروتوكول على قيام البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.

فيما قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تؤمن بأهمية رفع مستويات الوعي المالي ونشر الثقافة المالية التي تتكامل مع جهود الشمول المالي التي تتبناه وتنفذه الدولة المصرية، وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات لتنظيم دورات وورش عمل لتأهيل ورفع قدرات الطلاب بما يمكنهم من امتلاك مهارات تواكب احتياجات سوق العمل.

و أعرب رئيس البورصة المصرية، عن سعادته بزيادة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية التي وقعت معها إدارة البورصة بروتوكولات تعاون  بما يسمح بنشر وتعزيز الثقافة المالية خاصة في المسائل المتعلقة بسوق الأوراق المالية.

برتوكول بين جامعة جنوب الوادى والبورصة المصرية
برتوكول بين جامعة جنوب الوادى والبورصة المصرية
برتوكول بين جامعة جنوب الوادى والبورصة المصرية
برتوكول بين جامعة جنوب الوادى والبورصة المصرية
برتوكول بين جامعة جنوب الوادى والبورصة المصرية
برتوكول بين جامعة جنوب الوادى والبورصة المصرية

 

 

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